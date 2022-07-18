https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-nebati-toplam-26-milyar-liranin-uzerinde-bir-yuk-genclerimizin-uzerinden-kalkmis-olacak-1058843910.html
Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak
Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:14+0300
2022-07-18T19:14+0300
2022-07-18T19:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mehmet muharrem kasapoğlu
nureddin nebati
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarına ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, #TeşekkürlerErdoğan etiketini kullanarak şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html
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recep tayyip erdoğan, mehmet muharrem kasapoğlu, nureddin nebati, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak
19:14 18.07.2022 (güncellendi: 19:19 18.07.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarına ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, #TeşekkürlerErdoğan etiketini kullanarak şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak.