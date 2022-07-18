Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarına ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, #TeşekkürlerErdoğan etiketini kullanarak şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak

Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak

Bakan Nebati: Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak

© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati © Twitter

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak" dedi.