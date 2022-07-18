https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-yanik-turkiyenin-sahlanisini-bir-yuzyil-daha-durduramayacaklar-1058817289.html

Bakan Yanık: Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar

Bakan Yanık: Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023 seçimlerinde milletimizin sandıkta yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T01:24+0300

2022-07-18T01:24+0300

2022-07-18T01:28+0300

derya yanık

türkiye

2023

tekirdağ

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AK Parti Tekirdağ İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin 2013'te Gezi olayları, ardından 15 Temmuz sürecinde maddi, manevi zarara uğratıldığını söyledi.Gezi olayları ve 15 Temmuz'un arkasında içerideki ve dışarıdaki muhalefetin Türkiye'ye ekonomik operasyon yaptığını ifade eden Yanık, "Adamlar diyor ki 'operasyon yaptık', bizimkiler 'hayır yapmamışsınızdır olmaz' diyor. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton birkaç gün önce 'Birtakım yerlerde darbe planladık' dedi. Fiilin sahibi itiraf ediyor. Muhalefet diyor ki 'Yok yok yapmamışsınızdır.' Niye? Çünkü içerideki başarıyı gölgelemek için birtakım vesayet sistemlerine hala ihtiyaçları var" diye konuştu.Yanık, 2023 seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirtti.Halkın iradesine ipotek koymak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Arkadaşlar 2023, sözün özü; bu vesayet sisteminin, bu vesayet düzeninin Allah'ın izniyle sonsuza kadar yok edilmesi sürecidir. 2023 bizim için de onlar için de bunun için önemli. Çünkü vesayet düzenini yeniden getirmeye çalışıyorlar. Çünkü halkın her seferinde kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı sandıkta verdiği cevabı durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım." dedi.'21 yıldır AK Parti teşkilatının içerisindeyim'Yanık, teşkilatçılığın zor olduğunu ve 21 yıldır AK Parti teşkilatının içerisinde olduğunu dile getirdi.Teşkilatlarda verilen emeğin, çalışmanın, gayretin ne demek olduğunu iyi bildiğini anlatan Yanık, şöyle devam etti:Yanık, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir ülke olduğunu vurguladı.Türkiye'nin savunma denklemini değiştirmiş bir ülke olduğuna işaret eden Yanık, "Bugün sadece Türkiye içerisindeki terörle mücadele değil bölgesel anlamda da denklemin değiştiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. İHA'larıyla, SİHA'larıyla, savunma sanayisiyle bölgesel anlamda da savunma denklemini değiştirmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye'yi layık görmeyenlerle kavgamız devam edecek. 2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır arkadaşlar. Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar" diye konuştu.'Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ün öneminden 10 sene önce bahsetmeye başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

türkiye

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derya yanık, 2023, tekirdağ