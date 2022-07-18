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https://tr.sputniknews.com/20220718/balikesirde-ormanlara-giris-yasaklandi-1058851758.html
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Balıkesir İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar Ağustos ayı sonuna kadar yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:39+0300
2022-07-18T22:39+0300
türkiye
balıkesir
orman
orman yangını
hasan şıldak
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Yükselmesi beklenen hava sıcaklıklarının ve etkili olan rüzgârın orman yangını riskini arttırması nedeniyle, Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından 11 Mayıs 2022 tarihinde alınan kararla orman alanlarına girişler kısıtlandı.Kararda, "Yangın tehlikesinin artması halinde, Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlike alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş-çıkışlar, 6831 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca "Valilik Oluru" alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır" ifadesi kullanıldı.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak karardan sonra şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220717/balikesirde-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1058814105.html
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balıkesir, orman, orman yangını, hasan şıldak

Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

22:39 18.07.2022
© DHABalıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Balıkesir İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar Ağustos ayı sonuna kadar yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına kontrollü şekilde girilebilecek ve bu alanlarda ateşsiz olarak piknik yapılabilecek.
Yükselmesi beklenen hava sıcaklıklarının ve etkili olan rüzgârın orman yangını riskini arttırması nedeniyle, Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından 11 Mayıs 2022 tarihinde alınan kararla orman alanlarına girişler kısıtlandı.
Kararda, "Yangın tehlikesinin artması halinde, Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlike alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş-çıkışlar, 6831 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca "Valilik Oluru" alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır" ifadesi kullanıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak karardan sonra şunları söyledi:
"İlimiz geniş ormanlık alanlara sahip bir coğrafyada bulunuyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması söz konusu, buna rüzgar da şiddetli bir şekilde eşlik ediyor ve bu faktörler yangın riskini arttıracak. Bizler de orman varlığımızı korumak amacıyla 18 Temmuz'dan itibaren Ağustos ayının sonuna kadar bütün ormanlara alanlara giriş-çıkışları yasakladık. Ayrıca, vatandaşlarımız mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimizden ormanlarımızı korumak için verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz"
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
TÜRKİYE
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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