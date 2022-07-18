Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

"İlimiz geniş ormanlık alanlara sahip bir coğrafyada bulunuyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması söz konusu, buna rüzgar da şiddetli bir şekilde eşlik ediyor ve bu faktörler yangın riskini arttıracak. Bizler de orman varlığımızı korumak amacıyla 18 Temmuz'dan itibaren Ağustos ayının sonuna kadar bütün ormanlara alanlara giriş-çıkışları yasakladık. Ayrıca, vatandaşlarımız mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimizden ormanlarımızı korumak için verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz"