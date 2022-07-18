https://tr.sputniknews.com/20220718/baskandan-engelli-yolu-sorusuna-cevap-her-yer-bitti-engelli-kaldi-1058844557.html

Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı

Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T19:42+0300

2022-07-18T19:42+0300

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türkiye

engelli

ardahan

belediye başkanı

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Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Başkan Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dilenmesini ve yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20181221/gorme-engelli-cocuk-kendi-park-arac-carpti-1036748563.html

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engelli, ardahan, belediye başkanı