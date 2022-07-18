https://tr.sputniknews.com/20220718/baskandan-engelli-yolu-sorusuna-cevap-her-yer-bitti-engelli-kaldi-1058844557.html
Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı
Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:42+0300
2022-07-18T19:42+0300
2022-07-18T19:57+0300
türkiye
engelli
ardahan
belediye başkanı
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Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Başkan Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dilenmesini ve yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20181221/gorme-engelli-cocuk-kendi-park-arac-carpti-1036748563.html
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engelli, ardahan, belediye başkanı
Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı
19:42 18.07.2022 (güncellendi: 19:57 18.07.2022) Abone ol
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Başkan Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.
Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dilenmesini ve yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.