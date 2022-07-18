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Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı
Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:42+0300
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türkiye
engelli
ardahan
belediye başkanı
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Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Başkan Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dilenmesini ve yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20181221/gorme-engelli-cocuk-kendi-park-arac-carpti-1036748563.html
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engelli, ardahan, belediye başkanı

Başkandan 'engelli yolu' sorusuna cevap: Her yer bitti engelli kaldı

19:42 18.07.2022 (güncellendi: 19:57 18.07.2022)
© AAArdahan Belediye Başkanı Faruk Demir
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Başkan Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.
Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dilenmesini ve yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.
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