https://tr.sputniknews.com/20220718/bbp-genel-baskani-destici-emeklilikte-yasa-takilanlarin-problemleri-yilbasina-kadar-cozulecek-1058850040.html

BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek

BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" dedi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:00+0300

2022-07-18T22:00+0300

2022-07-18T22:00+0300

politika

mustafa destici

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

eyt

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde sekizincisi düzenlenen bahar şenliğine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, dün Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ve Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Destici, "Ülkemizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi devam ediyor. Türkiye, jeopolitiği, coğrafyası bakımından da her zaman hedef olmuş bir ülke. Bunun da daha üstünde Türk ve Müslüman olduğumuz için açık hedefiz. Biz atalarımızdan, bağımsız, hür bir vatan teslim aldık ve dünya var oldukça da bu vatanı, bu devleti hür ve bağımsız olarak devlet millet iş birliği içerisinde yaşatacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.'Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalı'Fındık fiyatlarına değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun en başından beri takipçisi olduklarını ifade eden Destici, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, onlar ümitlerini hiç kesmediler. Biz de bunun bir hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini en başından beri söyledik. Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" ifadelerini kullandı.Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Destici, fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi gerektiğini ve bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını bildirdi.'Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açacağız'BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220713/destici-bbp-cumhur-ittifakiyla-secimlere-girecek-ama-bu-sefer-kendi-adi-amblemi-ve-adaylariyla--1058672235.html

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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), eyt