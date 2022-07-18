Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/bbp-genel-baskani-destici-emeklilikte-yasa-takilanlarin-problemleri-yilbasina-kadar-cozulecek-1058850040.html
BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek
BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" dedi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:00+0300
2022-07-18T22:00+0300
politika
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
eyt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049335712_0:125:2001:1250_1920x0_80_0_0_75d58c94a09a771be945322c1c94859c.jpg
Samsun'un Ayvacık ilçesinde sekizincisi düzenlenen bahar şenliğine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, dün Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ve Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Destici, "Ülkemizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi devam ediyor. Türkiye, jeopolitiği, coğrafyası bakımından da her zaman hedef olmuş bir ülke. Bunun da daha üstünde Türk ve Müslüman olduğumuz için açık hedefiz. Biz atalarımızdan, bağımsız, hür bir vatan teslim aldık ve dünya var oldukça da bu vatanı, bu devleti hür ve bağımsız olarak devlet millet iş birliği içerisinde yaşatacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.'Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalı'Fındık fiyatlarına değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun en başından beri takipçisi olduklarını ifade eden Destici, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, onlar ümitlerini hiç kesmediler. Biz de bunun bir hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini en başından beri söyledik. Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" ifadelerini kullandı.Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Destici, fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi gerektiğini ve bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını bildirdi.'Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açacağız'BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220713/destici-bbp-cumhur-ittifakiyla-secimlere-girecek-ama-bu-sefer-kendi-adi-amblemi-ve-adaylariyla--1058672235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049335712_82:0:1917:1376_1920x0_80_0_0_a6d367c63580149e6a0c95e387b03625.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), eyt

BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek

22:00 18.07.2022
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
Abone olTelegram
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" dedi.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde sekizincisi düzenlenen bahar şenliğine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, dün Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ve Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Destici, "Ülkemizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi devam ediyor. Türkiye, jeopolitiği, coğrafyası bakımından da her zaman hedef olmuş bir ülke. Bunun da daha üstünde Türk ve Müslüman olduğumuz için açık hedefiz. Biz atalarımızdan, bağımsız, hür bir vatan teslim aldık ve dünya var oldukça da bu vatanı, bu devleti hür ve bağımsız olarak devlet millet iş birliği içerisinde yaşatacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalı'

Fındık fiyatlarına değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalıdır. Tarımla uğraşan birisi olarak tarım girdi maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini biliyor ve yaşıyorum. Özellikle mazot ve gübre fiyatındaki artışların getirdiği artı bir maliyet var. Çayda açıklanan taban fiyat çay üreticilerimizi memnun etti. Arpa ve buğdayda açıklanan taban fiyatlar da yine tarım üreticilerimizi memnun etti. Tabii ki desteklerin artırılması gerekir. Hem pandemi süreci hem Rusya-Ukrayna savaşı bize şunu gösterdi ki önce kendimize yetecek kadar üreteceğiz, daha sonra da ihraç etmek için üreteceğiz. Bu şekilde hem çiftçimiz kalkınacak hem Türkiye kalkınacak."
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun en başından beri takipçisi olduklarını ifade eden Destici, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, onlar ümitlerini hiç kesmediler. Biz de bunun bir hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini en başından beri söyledik. Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak" ifadelerini kullandı.
Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Destici, fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi gerektiğini ve bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını bildirdi.

'Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açacağız'

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:
"Ülkenin hiçbir değerini, daha önce büyük yatırımlarla kurulmuş, özellikle sanayi tesislerimizin atıl ve kapalı kalmasına tahammül edemeyiz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar üretime geçmesi, istihdama katkı sağlaması, Türkiye'nin şeker üretimine katı sağlaması, üreticimizin ürettiği ürünü yeterli fiyattan satması açısından çok önemli. Ben buna inanıyorum, bunun da takipçisi olacağım ve inşallah hep birlikte Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açacak Çarşamba'ya ve Samsun'a kazandıracağız."
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
POLİTİKA
Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla
13 Temmuz, 16:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала