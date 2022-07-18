https://tr.sputniknews.com/20220718/benzine-indirim-bekleniyor-1058822469.html

Benzine indirim bekleniyor

Benzine indirim bekleniyor

19 Temmuz 2022'den itibaren benzine 96 kuruş indirim bekleniyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T09:36+0300

2022-07-18T09:36+0300

2022-07-18T09:36+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşecek.

https://tr.sputniknews.com/20220718/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058821864.html

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benzin, motorin, indirim