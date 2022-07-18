Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220718/benzine-indirim-bekleniyor-1058822469.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
19 Temmuz 2022'den itibaren benzine 96 kuruş indirim bekleniyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T09:36+0300
2022-07-18T09:36+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220718/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058821864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, indirim

Benzine indirim bekleniyor

09:36 18.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
19 Temmuz 2022'den itibaren benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşecek.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала