https://tr.sputniknews.com/20220718/benzine-indirim-bekleniyor-1058822469.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
19 Temmuz 2022'den itibaren benzine 96 kuruş indirim bekleniyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T09:36+0300
2022-07-18T09:36+0300
2022-07-18T09:36+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220718/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058821864.html
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benzin, motorin, indirim
Benzine indirim bekleniyor
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19 Temmuz 2022'den itibaren benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşecek.