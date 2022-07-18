Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/besinci-kattan-dusen-9-aylik-bebek-agir-yaralandi-1058827511.html
Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde beşinci katın balkonundan düşen 9 aylık Cudi Nebhan isimli bebek ağır yaralandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:33+0300
2022-07-18T12:36+0300
türkiye
türkiye
bursa
bebek
balkon
yaralanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058827366_0:0:1230:692_1920x0_80_0_0_541305649dada28bcd0d3376c1c5fa20.jpg
5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı.Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi.Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Cudi Nebhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/amasyada-1-yasindaki-cocuk-balkondan-apartman-gorevlisinin-ustune-dustu-sirtimdan--yuvarlandi-1057932854.html
türkiye
bursa
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058827366_199:0:1122:692_1920x0_80_0_0_5a550f4b1d8224736fcee83ce184ed47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bursa, bebek, balkon, yaralanma

Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

12:33 18.07.2022 (güncellendi: 12:36 18.07.2022)
© DHABeşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bursa’nın İnegöl ilçesinde beşinci katın balkonundan düşen 9 aylık Cudi Nebhan isimli bebek ağır yaralandı.
5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı.
Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi.
Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Cudi Nebhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Amasya'da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
TÜRKİYE
Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
25 Haziran , 18:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала