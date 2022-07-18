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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/borrellden-avrupalilara-rusyaya-karsi-yaptirimlarin-etkisini-bekleme-cagrisi-1058817034.html
Borrell’den Avrupalılara Rusya'ya karşı yaptırımların etkisini bekleme çağrısı
Borrell’den Avrupalılara Rusya'ya karşı yaptırımların etkisini bekleme çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisinin görülmesi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T00:50+0300
2022-07-18T00:50+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa
josep borrell
mariya zaharova
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Borrell blogunda, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisini görülmesi için Avrupa ülkelerinin sabır göstermesi gerektiğini yazdı.“Yaptırımlar stratejik sabır gerektiriyor, zira istenen etkinin elde edilmesi uzun zaman alabilir” ifadelerini kullanan Borrell, yüksek teknolojili ürünlerin, özellikle de yarı iletkenlerin tedarikinin yasaklanmasının beyaz eşya, bilgisayar, uçak, otomobil ve askeri-sanayi ürünleri üreten Rus şirketlerini ciddi şekilde etkilemesi gerektiğini ifade etti.Zaharova: Avrupalılar Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördüBorrell’in blogundaki paylaşımını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Avrupalıların Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördüklerini yazdı.Telegram kanalından bir paylaşım yapan Zaharova, “Josep, AB’nin birçok sakini Rusya karşıtı yaptırımların etkisini kendi üzerlerinde derhal hissetti. Asya, Afrika ve diğer uzak bölgelerin sakinleri de Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalarının hakkını verdi” diye yazdı ve ekledi:
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rusya, avrupa, josep borrell, mariya zaharova

Borrell’den Avrupalılara Rusya'ya karşı yaptırımların etkisini bekleme çağrısı

00:50 18.07.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisinin görülmesi için Avrupa ülkelerinin sabırlı olması gerektiğini belirtti.
Borrell blogunda, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisini görülmesi için Avrupa ülkelerinin sabır göstermesi gerektiğini yazdı.
“Yaptırımlar stratejik sabır gerektiriyor, zira istenen etkinin elde edilmesi uzun zaman alabilir” ifadelerini kullanan Borrell, yüksek teknolojili ürünlerin, özellikle de yarı iletkenlerin tedarikinin yasaklanmasının beyaz eşya, bilgisayar, uçak, otomobil ve askeri-sanayi ürünleri üreten Rus şirketlerini ciddi şekilde etkilemesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova: Avrupalılar Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördü

Borrell’in blogundaki paylaşımını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Avrupalıların Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördüklerini yazdı.
Telegram kanalından bir paylaşım yapan Zaharova, “Josep, AB’nin birçok sakini Rusya karşıtı yaptırımların etkisini kendi üzerlerinde derhal hissetti. Asya, Afrika ve diğer uzak bölgelerin sakinleri de Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalarının hakkını verdi” diye yazdı ve ekledi:
“Ama Borrell bunu bile bilmiyor.”
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