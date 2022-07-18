https://tr.sputniknews.com/20220718/borrellden-avrupalilara-rusyaya-karsi-yaptirimlarin-etkisini-bekleme-cagrisi-1058817034.html

Borrell’den Avrupalılara Rusya'ya karşı yaptırımların etkisini bekleme çağrısı

Borrell’den Avrupalılara Rusya'ya karşı yaptırımların etkisini bekleme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisinin görülmesi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T00:50+0300

2022-07-18T00:50+0300

2022-07-18T00:50+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa

josep borrell

mariya zaharova

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Borrell blogunda, Batı'nın Rusya karşıtı kısıtlayıcı önlemlerinin etkisini görülmesi için Avrupa ülkelerinin sabır göstermesi gerektiğini yazdı.“Yaptırımlar stratejik sabır gerektiriyor, zira istenen etkinin elde edilmesi uzun zaman alabilir” ifadelerini kullanan Borrell, yüksek teknolojili ürünlerin, özellikle de yarı iletkenlerin tedarikinin yasaklanmasının beyaz eşya, bilgisayar, uçak, otomobil ve askeri-sanayi ürünleri üreten Rus şirketlerini ciddi şekilde etkilemesi gerektiğini ifade etti.Zaharova: Avrupalılar Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördüBorrell’in blogundaki paylaşımını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Avrupalıların Rusya karşıtı yaptırımların etkisini zaten gördüklerini yazdı.Telegram kanalından bir paylaşım yapan Zaharova, “Josep, AB’nin birçok sakini Rusya karşıtı yaptırımların etkisini kendi üzerlerinde derhal hissetti. Asya, Afrika ve diğer uzak bölgelerin sakinleri de Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalarının hakkını verdi” diye yazdı ve ekledi:

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rusya, avrupa, josep borrell, mariya zaharova