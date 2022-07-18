'Brezilya gemisi için ‘tehlikesiz’ deniliyorsa Aliağa’da söküm öncesi incelemeye izin verilsin'

‘’Gelecek olan bu geminin aynısını Hindistan sökmedi, Fransa’ya iade etti ve yüksek mahkemesi ‘gemi sökülemez’ dedi. Geminin ikizindeki asbest yükü 760 ton. Brezilya’da uluslararası sivil toplum kuruluşları ve gemi söküm platformları bu gemi için '900 ton asbest ve yüzlerce ton tehlikeli atık barındırıyor' dediler. Asbest yok edilemeyen bir mineral ve tabiatta yok olmuyor ancak tehlikeli atıkları depolama tesislerinde gömerek bertaraf edilebilir. 900 ton asbest bir yıldır orada beklerken buharlaştı ve 9 tona mı indi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kadar eminse kamuoyunu da rahatlatmak istiyorsanız gemi gelince bağımsızlık uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşlarını denetime acaba açarlar mı? Asbest doğada bulunan mineraldir, yüzeye yakındır o yüzden de çıkarılması kolay bir madendir. Isınmaya, aşınmaya, neme dayanıklıdır. Yalıtım özellikleri olan dolayısıyla da 3 günden fazla kullanma alanı bulmuştur kendisine. Asbest, gemi, inşaat, otomotiv gibi sanayilerde kullanılır. Gelecek olan bu gemi 1960’lı yıllarda inşa edildiği için o dönemlerde Avrupa’da asbest serbestti ve ciddi miktarda asbest kullanıldı. Bu gemilerde sadece asbest değil aynı zamanda radyoaktif maddelerin de olduğundan bahsediliyor.’’