https://tr.sputniknews.com/20220718/bursada-16-yasindaki-bir-cocuk-havaya-ates-acarak-durduruldu-o-anlar-kamerada-1058818345.html

Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu

Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki şahıs polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T02:58+0300

2022-07-18T02:58+0300

2022-07-18T03:28+0300

bursa

emniyet

sürücü

türkiye

ateş açma

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi. Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.

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bursa, emniyet, sürücü, ateş açma