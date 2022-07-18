https://tr.sputniknews.com/20220718/bursada-16-yasindaki-bir-cocuk-havaya-ates-acarak-durduruldu-o-anlar-kamerada-1058818345.html
Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu
Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki şahıs polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T02:58+0300
2022-07-18T02:58+0300
2022-07-18T03:28+0300
bursa
emniyet
sürücü
türkiye
ateş açma
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi. Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.
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bursa, emniyet, sürücü, ateş açma
Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu
02:58 18.07.2022 (güncellendi: 03:28 18.07.2022) Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki şahıs polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.
Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.
Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi.
Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.