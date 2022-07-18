Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/bursada-16-yasindaki-bir-cocuk-havaya-ates-acarak-durduruldu-o-anlar-kamerada-1058818345.html
Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu
Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki şahıs polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T02:58+0300
2022-07-18T03:28+0300
bursa
emniyet
sürücü
türkiye
ateş açma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058818200_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_cc7d2af8dc04acc7a0592ca76f3e5935.jpg
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi. Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.
bursa
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058818200_94:0:655:421_1920x0_80_0_0_42a19ed7d1d3902ac0e988b8486eb3f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, emniyet, sürücü, ateş açma

Bursa'da polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki genç havaya ateş açılarak durduruldu

02:58 18.07.2022 (güncellendi: 03:28 18.07.2022)
© İHABursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren 16 yaşındaki şahıs polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.
Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.

Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi.
Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала