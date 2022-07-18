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Bütçe haziranda açık verdi
Bütçe haziranda açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T11:12+0300
2022-07-18T11:12+0300
2022-07-18T11:13+0300
ekonomi
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.Bütçe haziran ayında 31.1 milyar TL'lik açık verdi.Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220624/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-hedefli-ve-selektif-kredi-bizim-olmazsa-olmazimiz-1057908100.html
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merkez bankası
Bütçe haziranda açık verdi
11:12 18.07.2022 (güncellendi: 11:13 18.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.
Bütçe haziran ayında 31.1 milyar TL'lik açık verdi.
Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.