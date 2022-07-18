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Bütçe haziranda açık verdi
Bütçe haziranda açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.Bütçe haziran ayında 31.1 milyar TL'lik açık verdi.Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220624/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-hedefli-ve-selektif-kredi-bizim-olmazsa-olmazimiz-1057908100.html
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Bütçe haziranda açık verdi

11:12 18.07.2022 (güncellendi: 11:13 18.07.2022)
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© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.
Bütçe haziran ayında 31.1 milyar TL'lik açık verdi.

Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.
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