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https://tr.sputniknews.com/20220718/caminin-tuvalet-kapilarini-caldi-omzunda-goturdu-1058836842.html
Caminin tuvalet kapılarını çaldı, omzunda götürdü
Caminin tuvalet kapılarını çaldı, omzunda götürdü
Antalya'da bir hırsız, cami tuvaletinin kapısını söktü. Daha sonra ise dışarı gözetleyen hırsız, kapıyı omzuna alarak götürdü. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T16:23+0300
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antalya
türkiye
cami
hırsızlık
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular Mahallesi'nde bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde gece saatlerinde bir hırsızlık olayı meydana geldi.Cami tuvaletine giren bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü.Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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antalya, cami, hırsızlık

Caminin tuvalet kapılarını çaldı, omzunda götürdü

16:23 18.07.2022 (güncellendi: 16:36 18.07.2022)
© DHACaminin tuvalet kapılarını çalan hırsız
Caminin tuvalet kapılarını çalan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Antalya'da bir hırsız, cami tuvaletinin kapısını söktü. Daha sonra ise dışarı gözetleyen hırsız, kapıyı omzuna alarak götürdü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular Mahallesi'nde bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde gece saatlerinde bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Cami tuvaletine giren bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü.
Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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