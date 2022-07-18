CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek

Zaharova: Londra’nın Urey’in ölümünü siyasallaştırması yersiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın İngiliz paralı asker Paul Urey’in Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) hayatını kaybetmesi durumunu siyasallaştırdığını ve gerginleştirdiğini, bu çabanın yersiz olduğunu ifade etti.

Zaharova, DHC yetkililerinden verilen bilgiye göre, Urey’in hiçbir şekilde sivil olmadığını, daha önce Afganistan, Irak ve Libya'da görev yapmış, ardından askeri operasyonlar yönetmiş ve Ukrayna askeri personelini eğitmiş profesyonel bir asker olduğunu aktardı.

Zaharova, “Bu yıl nisan ayında Urey, kontrol noktasından geçmeye çalışırken DHC Halk Milisleri tarafından gözaltına alındı” dedi.

Sözcü, Londra’nın Urey’in takası konusunda DHC temsilcileri ile müzakere olasılığını da görmezden geldiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, Urey’in diyabet gibi bir dizi kronik hastalığı olduğuna, ancak Londra’nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla kendisine ilaç sağlamak zahmetine girmediğini, buna rağmen Donetsk yetkililerinin ona gerekli tıbbi yardımı sağladığını da sözlerine ekledi.