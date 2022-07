CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek

Çeçenistan lideri Kadirov: Dağlarımıza hava savunma sistemleri yerleştirilsin

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramzan Kadirov, bölgede hava savunma üssünün oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kadirov, “Modern koşullarda, Rusya’nın yeni stratejik askeri çözümlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Çeçenistan lideri, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu konuda yapılacak çok değişiklik var, ama her şeyden önce Çeçenistan Cumhuriyeti’nin dağlarında, Rusya’nın güney sınırlarında, hava savunma sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu inanıyorum. Üs, Şali ilçesindeki tank bölüğünün yerine kurulabilir” dedi. Kadirov, “Önleyici taktik önlemlere ihtiyaç var, çünkü düşmandan her şey beklenebilir” yorumunu yaptı.