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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/canli--ab-azerbaycandan-gaz-tedarikini-artiracak-1058837095.html
CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek
CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrasında Aliyev ve... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye

CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek

16:34 18.07.2022 (güncellendi: 16:58 18.07.2022)
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrasında Aliyev ve von der Leyen, Avrupa'ya daha fazla Azerbaycan gazının iletilmesini öngören Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'na imza attı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Financial Times (FT) gazetesi, Brüksel'in Rusya'dan enerji ithalatına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği (AB) ülkelerini fosil yakıt kullanımına aşamalı olarak son verme planlarını yeniden gözden geçirmeye ve maden işletmelerine yatırım yapmaya zorladığını yazdı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri İdaresi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, DHC güçlerinin Avdeyevka ile Konstantinovka’yı birbirine bağlayan yolu iki bölgeden de kapattığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'in Ukrayna'ya 500 milyon euro değerinde beşinci askeri yardımı tahsis etmeyi kabul ettiğini duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ne zaman biteceğine dair net bir programı olmadığını, operasyonun tüm hedeflere ulaşıldığında sona ereceğini ifade etti.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
Ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:22 18.07.2022
Çeçenistan lideri Kadirov: Dağlarımıza hava savunma sistemleri yerleştirilsin
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramzan Kadirov, bölgede hava savunma üssünün oluşturulması gerektiğini belirtti.
Kadirov, “Modern koşullarda, Rusya’nın yeni stratejik askeri çözümlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Çeçenistan lideri, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu konuda yapılacak çok değişiklik var, ama her şeyden önce Çeçenistan Cumhuriyeti’nin dağlarında, Rusya’nın güney sınırlarında, hava savunma sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu inanıyorum. Üs, Şali ilçesindeki tank bölüğünün yerine kurulabilir” dedi. Kadirov, “Önleyici taktik önlemlere ihtiyaç var, çünkü düşmandan her şey beklenebilir” yorumunu yaptı.
17:20 18.07.2022
Zaharova: Londra’nın Urey’in ölümünü siyasallaştırması yersiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın İngiliz paralı asker Paul Urey’in Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) hayatını kaybetmesi durumunu siyasallaştırdığını ve gerginleştirdiğini, bu çabanın yersiz olduğunu ifade etti.
Zaharova, DHC yetkililerinden verilen bilgiye göre, Urey’in hiçbir şekilde sivil olmadığını, daha önce Afganistan, Irak ve Libya'da görev yapmış, ardından askeri operasyonlar yönetmiş ve Ukrayna askeri personelini eğitmiş profesyonel bir asker olduğunu aktardı.
Zaharova, “Bu yıl nisan ayında Urey, kontrol noktasından geçmeye çalışırken DHC Halk Milisleri tarafından gözaltına alındı” dedi.
Sözcü, Londra’nın Urey’in takası konusunda DHC temsilcileri ile müzakere olasılığını da görmezden geldiğini kaydetti.
Bakanlık Sözcüsü, Urey’in diyabet gibi bir dizi kronik hastalığı olduğuna, ancak Londra’nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla kendisine ilaç sağlamak zahmetine girmediğini, buna rağmen Donetsk yetkililerinin ona gerekli tıbbi yardımı sağladığını da sözlerine ekledi.
16:56 18.07.2022
Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek
Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Görüşme sonrasında Aliyev ve von der Leyen, Avrupa'ya daha fazla Azerbaycan gazının iletilmesini öngören Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'na imza attı.
Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB, güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Azerbaycan da bunlardan biri. Bugünkü anlaşmayla Azerbaycan'dan AB'ye gaz arzını ikiye katlayarak Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber" ifadelerini kullandı.
16:55 18.07.2022
İsviçre, NATO'nun yaralı Ukraynalı askerleri kabul etme çağrısını reddetti
İsviçre basını, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın özel askeri operasyonunda yaralanan Ukraynalı askerleri kabul etme yönünde NATO'dan gelen çağrıyı, ülkenin tarafsız konumunu bozma endişesiyle geri çevirdiğini yazdı.
Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde, İsviçre kantonlarının Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin mayıs ayında sunduğu ilgili talebi geçici olarak kabul ettiği belirtildi.
Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı, üç haftalık müzakerelerin ardından haziran ayında merkeze, Cenevre ve Lahey sözleşmeleri uyarınca talebi 'yasal ve pratik gerekçelerle geri çevirmek zorunda kaldığını' bildirdi.
Bakanlık, Rus birliklerine karşı silahlanmaları nedeniyle yaralı hem asker hem de sivilleri gözaltına almak zorunda kalacağını ve savaşanlarla savaşmayanları birbirinden ayırmanın zor olduğunu savundu.
16:33 18.07.2022
AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak
Avrupa Birliği (AB), Rus doğal gazına alternatif olarak Azerbaycan'dan tedariki birkaç yıl içinde iki kat artırmak istiyor.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, doğal gaz tedariki konusunda paylaşımda bulundu. Von der Leyen, bugün Azerbaycan'la enerji konusunda yeni bir anlaşma imzalayacaklarına işaret ederek, "AB, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Hedefimiz birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak" ifadesini kullanan von der Leyen, Azerbaycan'ın AB enerji arz güvenliği ve iklim dostu dönüşümünde çok önemli bir ortak olacağını belirtti.
Von der Leyen'in Azerbaycan ziyaretine AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson da eşlik ediyor.
Söz konusu temaslar kapsamında Azerbaycan'dan ilave doğal gaz alımı için anlaşma yapılması öngörülüyor.
Toplam 1.3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilen gazın artırılması için ek yatırımlara ihtiyaç duyuluyor.
Ek boru hattı ve kapasite genişletme yatırımlarının yanı sıra Bakü'nün doğal gaz üretimini de ciddi seviyede yükseltmesi gerekiyor.
Güney Gaz Koridoru kapsamında inşa edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Bu boru hattının kapasitesinin iki kat artırılması planlanıyor.
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