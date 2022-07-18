CANLI | Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğalgaz iletecek

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Financial Times (FT) gazetesi, Brüksel'in Rusya'dan enerji ithalatına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği (AB) ülkelerini fosil yakıt kullanımına aşamalı olarak son verme planlarını yeniden gözden geçirmeye ve maden işletmelerine yatırım yapmaya zorladığını yazdı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri İdaresi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, DHC güçlerinin Avdeyevka ile Konstantinovka’yı birbirine bağlayan yolu iki bölgeden de kapattığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'in Ukrayna'ya 500 milyon euro değerinde beşinci askeri yardımı tahsis etmeyi kabul ettiğini duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ne zaman biteceğine dair net bir programı olmadığını, operasyonun tüm hedeflere ulaşıldığında sona ereceğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: