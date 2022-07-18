https://tr.sputniknews.com/20220718/cin-devlet-baskani-si-8-yil-aradan-sonra-sincani-ziyaret-etti-1058826579.html

Çin Devlet Başkanı Şi, 8 yıl aradan sonra Sincan'ı ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Şi, 8 yıl aradan sonra Sincan'ı ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 8 yıl aradan sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret ettiği bildirildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T12:19+0300

2022-07-18T12:19+0300

2022-07-18T12:19+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı, 11-15 Temmuz'da özerk bölgenin merkezi Urumçi ile Şihızi ve Turpan şehirlerinde teftişlerde bulundu.Yalnızca devlet medyasının izlediği gezide, Şi, Urumçi'de Sincan Üniversitesi'ni, Urumçi Uluslararası Kara Limanı Bölgesi'ni, etnik azınlıkların yaşadığı Guyüenşiang yerleşimini ve bölge müzesini ziyaret etti.Devlet Başkanı, Şihızı'da yarı askeri bir yönetim ve üretim birimi olan Sincan İmalat ve İmar Kolordusu'na (XPCC), gerçekleri araştırma gezisi düzenledi, buradaki pamuk ekim alanlarından birinde incelemelerde bulundu.Şi, Turpan şehrinde ise üzüm bağlarını, bir köyü ve Tarım Havzası'nın kuzeyindeki Ciaohı Harabereri'ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Şi'ye, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Bölge Komitesi Sekreteri Ma Şingrui ile Sincan Yerel Hükümetinin Başkanı Erkin Tuniyaz ve diğer yetkililer eşlik etti.Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekteri Şi, ziyaretinde verdiği mesajlarda, Sincan'ın yeni dönemdeki yönetiminde ÇKP Merkez Komitesinin kararlarının, plan ve politikalarının bütünüyle ve kararlılıkla uygulanmasının altını çizdi.Çin'in çok etnikli birleşik bir ülke olduğunu dile getiren Şi, etnik eşitlik ve birliğin, bölgesel etnik özerkliğin, kalkınma ve refahın paylaşılmasının ve tüm etnik grupların eşitlik, birlik ve ilerlemenin faydalarından yaralanmasının önemini vurguladı.

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çin, sincan uygur özerk bölgesi, şi cinping