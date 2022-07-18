https://tr.sputniknews.com/20220718/cin-ukrayna-konusunda-kayitsiz-seyirci-olmayacagiz-1058841079.html

Çin: Ukrayna konusunda kayıtsız seyirci olmayacağız

Çin: Ukrayna konusunda kayıtsız seyirci olmayacağız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Ukrayna krizinde taraf olmadığını ama kayıtsız seyirci de olmayacağını belirtti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T17:55+0300

2022-07-18T17:55+0300

2022-07-18T17:55+0300

çin

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Wang, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, “Çin, Ukrayna krizine taraf değil, ama kayıtsız seyirci de olmayacağız ve dahası yangını körüklemeyeceğiz. Barışı ve görüşmeleri teşvik etme konusunda her zaman kararlı ve tutarlıydık” ifadesini kullandı.Tüm tarafların Ukrayna krizinden ders çıkarması gerektiğinin altını çizen Wang, kalıcı bir barışa ulaşmak için taraflara dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisini oluşturma çağrısında bulundu.

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çin, ukrayna krizi, ukrayna