'Cübbeli Ahmet'ten 'kasetini patlatırız' iddiasına suç duyurusu: Şantaj yapıyor

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, elinde kendisiyle ilgili kasetler bulunduğunu söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran'daki ölümünün ardından tarikat mensupları arasındaki polemik devam ediyor.Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat içinde engellendiğini belirtip "Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" diyerek tepki göstermişti.Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu ise Cübbeli Ahmet'in iddialarına Youtube'da yayınladığı 4 saatlik video ile yanıt vererek, "Sen cenazeye su dökmeye gelsen Show TV'yle geleceksin. Seninle mi uğraşacaktık. Basit bir derse giriyorsun külliyede, Show TV orada" demişti.'Şeyhliğini ilan et, kasetleri patlatalım'"Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" diyen Ustaosmanoğlu, "Endonezya'dan başlayalım mı? Mısır, Lübnan, İran... Film ortaya çıktığında bütün şalterlerin atacak zaten. Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" ifadelerini kullanmıştı.Videoya erişim engeli istendiHalk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre videonun ardından Ahmet Mahmut Ünlü adına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürülen savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

