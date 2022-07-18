https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-irana-gitti-1058845837.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T20:00+0300
2022-07-18T20:00+0300
2022-07-18T20:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
iran
ibrahim reisi
türkiye-azerbaycan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi
vladimir putin
rusya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında yarın Tahran'da yapılacak.İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve vesilesiyle Rusya lideri Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.
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recep tayyip erdoğan, iran, ibrahim reisi, türkiye-azerbaycan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi, vladimir putin, rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gitti
20:00 18.07.2022 (güncellendi: 20:02 18.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında yarın Tahran'da yapılacak.
İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve vesilesiyle Rusya lideri Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.