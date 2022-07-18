https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gerekli şartlarımızı yerine getirmezse süreci donduracağız

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gerekli şartlarımızı yerine getirmezse süreci donduracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin, "Bizim bu konudaki tavrımız nettir. İsveç ve Finlandiya... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T17:07+0300

2022-07-18T17:07+0300

2022-07-18T17:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

enflasyon

açıklama

isveç

finlandiya

nato

üyelik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni düzenlemeyi Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek.Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağız.Özellikle İsveç'in iyi görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim bu konudaki tavrımız nettir. İsveç ve Finlandiya gerekli şartlarımızı yerine getirmez, adımları atmazlarsa süreci donduracağız.Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir. İsveç ve Finlandiya gerekli şartlarımızı yerine getirmez, adımları atmazlarsa süreci donduracağız.Osmangazi Köprüsü geçişleriÜlkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz. Osmangazi Köprüsü'nden 8Temmuz'da 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın taşınması mümkün olmayacak, ulaşım çileye dönüşecekti.Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor. Yatırım düşmanlığıyla ülkemize çelme takmaya çalışıyorlar.Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri inşa ediyor ve tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat. 'Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar'Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntı vardı. Rakamlar ortada. Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır.Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz."

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, enflasyon, açıklama, isveç, finlandiya, nato, üyelik