https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdoganin-guney-amerika-ziyareti-ertelendi-1058826101.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:11+0300
2022-07-18T12:11+0300
2022-07-18T12:16+0300
recep tayyip erdoğan
politika
güney amerika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
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recep tayyip erdoğan, güney amerika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
12:11 18.07.2022 (güncellendi: 12:16 18.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.