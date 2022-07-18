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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:11+0300
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recep tayyip erdoğan
politika
güney amerika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
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recep tayyip erdoğan, güney amerika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi

12:11 18.07.2022 (güncellendi: 12:16 18.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezüella ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
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