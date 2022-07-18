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Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü
Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:25+0300
2022-07-18T13:25+0300
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türkiye
dağcı
kalp krizi
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Mersin'de profesyonel dağcılık yapan Erdem Karapınar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu.Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/halay-cekerken-kalp-krizi-geciren-47-yasindaki-adam-hayatini-kaybetti-1058647116.html
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türkiye, dağcı, kalp krizi

Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü

13:25 18.07.2022
© DHADağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü
Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mersin'de profesyonel dağcılık yapan Erdem Karapınar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi.
Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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