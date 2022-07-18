https://tr.sputniknews.com/20220718/dag-gezisinde-kalp-krizi-geciren-dagci-oldu-1058829581.html

Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü

Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T13:25+0300

2022-07-18T13:25+0300

2022-07-18T13:25+0300

türkiye

türkiye

dağcı

kalp krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058829436_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_2b56fb00a1606ff33965a18854cf462d.jpg

Mersin'de profesyonel dağcılık yapan Erdem Karapınar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu.Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/halay-cekerken-kalp-krizi-geciren-47-yasindaki-adam-hayatini-kaybetti-1058647116.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, dağcı, kalp krizi