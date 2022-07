https://tr.sputniknews.com/20220718/doc-dr-dogan-koronavirus-vaka-sayisinda-ciddi-bir-artis-var-yogun-bakimlara-yatislar-basladi-1058834665.html

Doç. Dr. Doğan: Koronavirüs vaka sayısında ciddi bir artış var, yoğun bakımlara yatışlar başladı

Doç. Dr. Doğan: Koronavirüs vaka sayısında ciddi bir artış var, yoğun bakımlara yatışlar başladı

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yoğun bakımlara yatışlar da arttı. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü söyledi. Doğan, şu bilgileri paylaştı:'Kalabalık ortamlarda maske kullanmaya devam edin''Yoğun bakımlara yatış başladı'Çorlu Devlet Hastanesi’nde mayıs ayının ilk günlerinde yoğun bakım servisinde yatan hiç koronavirüs hastası kalmamıştı. Doç. Dr. Doğan, “Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun bakımlarda şu anda yatışlar söz konusu olmaya başladı. Öncesinde yoğun bakımlarımızda yatan hastamız yok idi. Fakat 1-2 derken şu an yoğun bakımlarımızda toplam Covid-19 tanısıyla tam 10 hastamız var. Bu sayı artacak, çünkü biz bir pikin, bir alevlenmenin henüz başlangıç aşamalarındayız. Günler içerisinde vaka sayısının artışı pikin tavanını yakaladıktan sonra geri dönmesini bekliyoruz. Şu an çıkış trendindeyiz, belki biraz daha uzayabilir. İnsan hareketliliği artınca mobilizasyon artınca hastalığın yayılımı da artar” diye konuştu.'Tek silahımız aşı'Bu hastalığa karşı aşının tek silah olduğunun altını çizen çizen Doğan, “Aşı bizim tek silahımız. Hatırlatma dozu tanımlanan tüm vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Şu an bizim bir ay önce yoğun bakımlarda bir program yaptık. Yatan hastamız yoktu. Şu an yoğun bakımda takip ettiğimiz 10 hastamız var. Günler içerisinde bu sayının artması, vaka sayılarının artışıyla beraber gündeme gelebilir. Aşılanarak korunalım” ifadelerini kullandı.

