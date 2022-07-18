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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220718/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058821864.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar bugün 17.42 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 17.61 seviyelerinde işlem görüyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T09:15+0300
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ekonomi
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dolar/tl
euro
altın
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Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir sürüyor. Kur bugün 17,42 seviyelerinde seyrediyor.Euro/TL ise 17,61 seviyelerinde işlem görüyor.Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez euro/dolar paritesinin 1 doların altına gerilemesiyle kur piyasalarında tarihi anlar yaşandı. Dolar endeksi 108 puanı geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.Bu gelişmede ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile beklentileri aşması etkili oldu. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 100 baz puanlık faiz artırımı beklenmeye başladı. 27 Temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin oranı artıyor.Faiz kararı bekleniyorBu hafta gözler merkez bankalarında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Aynı gün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek.İçeride Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmemesi, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puan ile ilk faiz artış sürecine başlaması bekleniyor.Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası da (CBR) faiz kararlarını açıklayacak.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1.604 ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 599 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058740312.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:15 18.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar bugün 17.42 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 17.61 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir sürüyor. Kur bugün 17,42 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 17,61 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez euro/dolar paritesinin 1 doların altına gerilemesiyle kur piyasalarında tarihi anlar yaşandı. Dolar endeksi 108 puanı geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.

Bu gelişmede ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile beklentileri aşması etkili oldu. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 100 baz puanlık faiz artırımı beklenmeye başladı. 27 Temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin oranı artıyor.

Faiz kararı bekleniyor

Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Aynı gün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek.
İçeride Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmemesi, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puan ile ilk faiz artış sürecine başlaması bekleniyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası da (CBR) faiz kararlarını açıklayacak.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1.604 ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 599 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
15 Temmuz, 09:33
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