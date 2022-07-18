https://tr.sputniknews.com/20220718/donus-yapamayan-iett-soforunun-kornasina-sinirlenen-kisi-surucuye-saldirdi-1058835371.html
Dönüş yapamayan İETT şoförünün kornasına sinirlenen kişi, sürücüye saldırdı
Dönüş yapamayan İETT şoförünün kornasına sinirlenen kişi, sürücüye saldırdı
İstanbul'da bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlendi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. O anlar cep telefonu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T15:40+0300
2022-07-18T15:40+0300
2022-07-18T15:40+0300
yaşam
istanbul
arnavutköy
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Olay, dün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
istanbul
arnavutköy
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istanbul, arnavutköy
Dönüş yapamayan İETT şoförünün kornasına sinirlenen kişi, sürücüye saldırdı
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İstanbul'da bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlendi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.