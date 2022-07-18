https://tr.sputniknews.com/20220718/donus-yapamayan-iett-soforunun-kornasina-sinirlenen-kisi-surucuye-saldirdi-1058835371.html

Dönüş yapamayan İETT şoförünün kornasına sinirlenen kişi, sürücüye saldırdı

Dönüş yapamayan İETT şoförünün kornasına sinirlenen kişi, sürücüye saldırdı

İstanbul'da bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlendi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. O anlar cep telefonu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T15:40+0300

2022-07-18T15:40+0300

2022-07-18T15:40+0300

yaşam

istanbul

arnavutköy

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Olay, dün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

istanbul

arnavutköy

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2022

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istanbul, arnavutköy