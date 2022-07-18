Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/eski-kazi-kazan-milyoneri-lagim-basan-evde-oturuyor-para-ve-ask-bitti-herkes-kendi-yoluna-gitti-1058841508.html
Eski kazı kazan milyoneri, lağım basan evde oturuyor: Para ve aşk bitti, herkes kendi yoluna gitti
Eski kazı kazan milyoneri, lağım basan evde oturuyor: Para ve aşk bitti, herkes kendi yoluna gitti
Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998'de oynadığı kazı kazandan 7.5 milyar lira ikramiye kazandı. Parayı 8 yılda bitiren Oytun, şimdilerde... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:03+0300
2022-07-18T18:13+0300
türkiye
kazı kazan
milyoner
sevgili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058841589_0:19:973:566_1920x0_80_0_0_1e9f2187ef0fc02c457fdb10a33cdb6f.png
Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998 yılında oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira kazandı. Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşayan Oytun'un milyonerliği fazla uzun sürmedi.Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre 8 yılda parası biten Oytun, şimdi zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyor:"O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır.'Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim'Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058841589_96:0:875:584_1920x0_80_0_0_e18be4855daf796a15e0d69657c368de.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazı kazan, milyoner, sevgili

Eski kazı kazan milyoneri, lağım basan evde oturuyor: Para ve aşk bitti, herkes kendi yoluna gitti

18:03 18.07.2022 (güncellendi: 18:13 18.07.2022)
© SabahEski kazı kazan milyoneri
Eski kazı kazan milyoneri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Sabah
Abone olTelegram
Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998'de oynadığı kazı kazandan 7.5 milyar lira ikramiye kazandı. Parayı 8 yılda bitiren Oytun, şimdilerde bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyor.
Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998 yılında oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira kazandı. Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşayan Oytun'un milyonerliği fazla uzun sürmedi.
Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre 8 yılda parası biten Oytun, şimdi zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyor:

"O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır.

'Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim'

Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала