Eski kazı kazan milyoneri, lağım basan evde oturuyor: Para ve aşk bitti, herkes kendi yoluna gitti

Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998'de oynadığı kazı kazandan 7.5 milyar lira ikramiye kazandı. Parayı 8 yılda bitiren Oytun, şimdilerde... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998 yılında oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira kazandı. Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşayan Oytun'un milyonerliği fazla uzun sürmedi.Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre 8 yılda parası biten Oytun, şimdi zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyor:"O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır.'Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim'Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim."

