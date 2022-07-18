https://tr.sputniknews.com/20220718/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1058829324.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:21+0300
2022-07-18T13:21+0300
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fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
13:21 18.07.2022 (güncellendi: 13:22 18.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.