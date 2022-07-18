https://tr.sputniknews.com/20220718/fransa-ile-bae-arasinda-enerji-is-birligi-anlasmasi-1058854657.html

Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması

Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:43+0300

2022-07-18T23:43+0300

2022-07-18T23:43+0300

dünya

fransa

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

enerji

anlaşma

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Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar euro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220718/sisi-almanya-ile-enerji-tedarigi-konusunda-calismaya-haziriz-1058848976.html

fransa

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birleşik arap emirlikleri (bae)

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