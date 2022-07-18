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https://tr.sputniknews.com/20220718/fransa-ile-bae-arasinda-enerji-is-birligi-anlasmasi-1058854657.html
Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması
Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması
Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:43+0300
2022-07-18T23:43+0300
dünya
fransa
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
enerji
anlaşma
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Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar euro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/sisi-almanya-ile-enerji-tedarigi-konusunda-calismaya-haziriz-1058848976.html
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fransa, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), enerji, anlaşma

Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması

23:43 18.07.2022
© İHA / İHAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA / İHA
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Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.
Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.
Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.
Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.
BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar euro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.
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