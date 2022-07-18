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Galata'daki tarihi Podesta Sarayı satışa çıkarıldı
Galata'daki tarihi Podesta Sarayı satışa çıkarıldı
Cenevizliler tarafından 1316 yılında İstanbul Galata’da yaptırılan Podesta Sarayı, satışa çıkarıldı. Sarayın sahibi Nizam Hışım “Alıcısının bu binanın gerçek... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T08:52+0300
2022-07-18T08:52+0300
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Galata'daki Cenevizlilerin idarecisi olan Montani de Marinis’in sarayı olarak 1314 yılında inşa edilen Podesta Sarayı, 1315’te yanınca, 1316’da yeniden inşa edildi. Eski binayı kısmen kullanarak yeniden inşa edilen bu binanın ön cephesi 19’uncu yüzyılda imar faaliyetleri nedeniyle 5 metre kadar kesildi. Eski ve görkemli cephesini kaybeden sarayı, 15 yıl önce Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım satın aldı. 14 ve 19’uncu yüzyılın mimarisini bir arada bulunduran, İstanbul’un önemli yapılarından olan bu sarayın parçaları da zamanla hırsızların hedefi haline geldi. Nizam Hışım, Ceneviz arması da çalınan sarayı 7 milyon dolara satma kararı aldı. 220 metrekare taban oturumu olan 4 katlı saray, yeni alıcısını bekliyor.Binanın zaman içinde parçalarının çalındığını anlatan Hışım, “Şu anda orijinalliğini koruyup aslına uygun bir şekle getirmek için 2 milyon dolar harcanır” ifadelerini kullandı.
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galata, saray, satılık

Galata'daki tarihi Podesta Sarayı satışa çıkarıldı

08:52 18.07.2022
© DHAPodesta Sarayı
Podesta Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Cenevizliler tarafından 1316 yılında İstanbul Galata’da yaptırılan Podesta Sarayı, satışa çıkarıldı. Sarayın sahibi Nizam Hışım “Alıcısının bu binanın gerçek değerini bilen biri olması lazım. Kültüre, sanata, tarihe ilgisi olması lazım. Bu bir dünya mirası” dedi.
Galata'daki Cenevizlilerin idarecisi olan Montani de Marinis’in sarayı olarak 1314 yılında inşa edilen Podesta Sarayı, 1315’te yanınca, 1316’da yeniden inşa edildi. Eski binayı kısmen kullanarak yeniden inşa edilen bu binanın ön cephesi 19’uncu yüzyılda imar faaliyetleri nedeniyle 5 metre kadar kesildi. Eski ve görkemli cephesini kaybeden sarayı, 15 yıl önce Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım satın aldı.
14 ve 19’uncu yüzyılın mimarisini bir arada bulunduran, İstanbul’un önemli yapılarından olan bu sarayın parçaları da zamanla hırsızların hedefi haline geldi.
Nizam Hışım, Ceneviz arması da çalınan sarayı 7 milyon dolara satma kararı aldı. 220 metrekare taban oturumu olan 4 katlı saray, yeni alıcısını bekliyor.
Binanın zaman içinde parçalarının çalındığını anlatan Hışım, “Şu anda orijinalliğini koruyup aslına uygun bir şekle getirmek için 2 milyon dolar harcanır” ifadelerini kullandı.
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