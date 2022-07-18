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Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T16:35+0300
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türkiye
orman
orman yangını
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor.Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç ormanlarında çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/canakkalede-yangin-cikti-alevler-ormana-da-sicradi-1058808526.html
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orman, orman yangını, gaziantep

Gaziantep'te orman yangını

16:35 18.07.2022
© DHAGaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç ormanlarında çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Çanakkale - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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Çanakkale'de yangın çıktı: Alevler ormana da sıçradı
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