https://tr.sputniknews.com/20220718/gaziantepte-orman-yangini-1058837619.html

Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:35+0300

2022-07-18T16:35+0300

2022-07-18T16:35+0300

türkiye

orman

orman yangını

gaziantep

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor.Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç ormanlarında çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220717/canakkalede-yangin-cikti-alevler-ormana-da-sicradi-1058808526.html

türkiye

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orman, orman yangını, gaziantep