https://tr.sputniknews.com/20220718/gazprom-avrupali-bircok-buyuk-musterisine-mucbir-sebep-bildirdi-1058852393.html
Gazprom, Avrupalı birçok büyük müşterisine 'mücbir sebep' bildirdi
Gazprom, Avrupalı birçok büyük müşterisine 'mücbir sebep' bildirdi
Gazprom, Avrupalı birçok büyük enerji şirketine "mücbir sebep" bildirdi. Buna göre, şirket elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:51+0300
2022-07-18T22:51+0300
2022-07-18T23:28+0300
dünya
gazprom
avrupa
doğalgaz
mücbir sebep
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, birçok Avrupa ülkesine elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini sağlayamayacağını bildirdi.Bloomberg, konu hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere birçok büyük Avrupalı enerji şirketine “mücbir sebep” bildiriminde bulunduğunu yazdı.Gazprom'un uyarısını alan şirketler arasında Alman enerji şirketleri Uniper SE ve RWE AG yer alıyor. RWE şirket temsilcileri Gazprom tarafımdan bildirim aldığını doğrularken, yasal sebepler dolayı yorum yapmaktan kaçındı.Energy Aspects Ltd'de Doğalgaz, Kömür ve Karbon Başkanı Trevor Sikorski, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Düşük akışlar sadece planlanmış bakım döneminden daha uzun süre devam edebileceğine dair bir sinyal gibi geliyor. Şirketler genellikle yangın veya doğal afet gibi öngörülemeyen bir olayda mücbir sebep ilan eder.” dedi. Yasal nedeni geriye dönük olarak tetiklemenin "en hafif tabirle olağandışı" olduğunu belirten Sikorski, Avrupalı alıcıların bildirime itiraz etmelerini ve tazminat talep etmelerini beklediğini de sözlerine ekledi.Rusya’dan Almanya’ya gerçekleştirilen gaz akışı, Temmuz ortasında başlayan bakım çalışmaları nedeniyle azaltılmış ve çalışmaların Perşembe günü bitmesi bekleniyordu.Alınan kararın, Rus fosil yakıt kullanımını 2027 yılına dek sonlandırmayı hedefleyen Avrupa ile Rusya arasındaki gerginliği derinleştirmesi bekleniyor.
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gazprom, avrupa, doğalgaz, mücbir sebep
Gazprom, Avrupalı birçok büyük müşterisine 'mücbir sebep' bildirdi
22:51 18.07.2022 (güncellendi: 23:28 18.07.2022) Abone ol
Gazprom, Avrupalı birçok büyük enerji şirketine "mücbir sebep" bildirdi. Buna göre, şirket elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini sağlayamayacak.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, birçok Avrupa ülkesine elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini sağlayamayacağını bildirdi.
Bloomberg, konu hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde
, Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere birçok büyük Avrupalı enerji şirketine “mücbir sebep” bildiriminde bulunduğunu yazdı.
Gazprom'un uyarısını alan şirketler arasında Alman enerji şirketleri Uniper SE ve RWE AG yer alıyor. RWE şirket temsilcileri Gazprom tarafımdan bildirim aldığını doğrularken, yasal sebepler dolayı yorum yapmaktan kaçındı.
Energy Aspects Ltd'de Doğalgaz, Kömür ve Karbon Başkanı Trevor Sikorski, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Düşük akışlar sadece planlanmış bakım döneminden daha uzun süre devam edebileceğine dair bir sinyal gibi geliyor. Şirketler genellikle yangın veya doğal afet gibi öngörülemeyen bir olayda mücbir sebep ilan eder.” dedi. Yasal nedeni geriye dönük olarak tetiklemenin "en hafif tabirle olağandışı" olduğunu belirten Sikorski, Avrupalı alıcıların bildirime itiraz etmelerini ve tazminat talep etmelerini beklediğini de sözlerine ekledi.
Rusya’dan Almanya’ya gerçekleştirilen gaz akışı, Temmuz ortasında başlayan bakım çalışmaları nedeniyle azaltılmış ve çalışmaların Perşembe günü bitmesi bekleniyordu.
Alınan kararın, Rus fosil yakıt kullanımını 2027 yılına dek sonlandırmayı hedefleyen Avrupa ile Rusya arasındaki gerginliği derinleştirmesi bekleniyor.