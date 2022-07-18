https://tr.sputniknews.com/20220718/gazprom-avrupali-bircok-buyuk-musterisine-mucbir-sebep-bildirdi-1058852393.html

Gazprom, Avrupalı birçok büyük müşterisine 'mücbir sebep' bildirdi

Gazprom, Avrupalı birçok büyük müşterisine 'mücbir sebep' bildirdi

Gazprom, Avrupalı birçok büyük enerji şirketine "mücbir sebep" bildirdi. Buna göre, şirket elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:51+0300

2022-07-18T22:51+0300

2022-07-18T23:28+0300

dünya

gazprom

avrupa

doğalgaz

mücbir sebep

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113107_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ed9278eb58c97a1795fe593deb686332.jpg

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, birçok Avrupa ülkesine elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini sağlayamayacağını bildirdi.Bloomberg, konu hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere birçok büyük Avrupalı enerji şirketine “mücbir sebep” bildiriminde bulunduğunu yazdı.Gazprom'un uyarısını alan şirketler arasında Alman enerji şirketleri Uniper SE ve RWE AG yer alıyor. RWE şirket temsilcileri Gazprom tarafımdan bildirim aldığını doğrularken, yasal sebepler dolayı yorum yapmaktan kaçındı.Energy Aspects Ltd'de Doğalgaz, Kömür ve Karbon Başkanı Trevor Sikorski, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Düşük akışlar sadece planlanmış bakım döneminden daha uzun süre devam edebileceğine dair bir sinyal gibi geliyor. Şirketler genellikle yangın veya doğal afet gibi öngörülemeyen bir olayda mücbir sebep ilan eder.” dedi. Yasal nedeni geriye dönük olarak tetiklemenin "en hafif tabirle olağandışı" olduğunu belirten Sikorski, Avrupalı ​​alıcıların bildirime itiraz etmelerini ve tazminat talep etmelerini beklediğini de sözlerine ekledi.Rusya’dan Almanya’ya gerçekleştirilen gaz akışı, Temmuz ortasında başlayan bakım çalışmaları nedeniyle azaltılmış ve çalışmaların Perşembe günü bitmesi bekleniyordu.Alınan kararın, Rus fosil yakıt kullanımını 2027 yılına dek sonlandırmayı hedefleyen Avrupa ile Rusya arasındaki gerginliği derinleştirmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, avrupa, doğalgaz, mücbir sebep