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Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında
Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında
İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T05:25+0300
2022-07-18T05:28+0300
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Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar oldu. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.
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izmir, yangın, ev

Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

05:25 18.07.2022 (güncellendi: 05:28 18.07.2022)
© AADatça - yangın
Datça - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.
Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar oldu.
Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.
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