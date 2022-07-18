https://tr.sputniknews.com/20220718/gumuldurde-evlere-yakin-noktada-cikan-yangin-kontrol-altinda--1058819778.html

Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T05:25+0300

2022-07-18T05:25+0300

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türkiye

izmir

yangın

ev

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Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar oldu. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

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izmir, yangın, ev