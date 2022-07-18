https://tr.sputniknews.com/20220718/icisleri-bakanisoylunun-kuzeni-sefa-donmez-ugradigi-silahli-saldiri-sonucu-hayatini-kaybetti-1058849561.html
İçişleri Bakanı Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni olduğu belirtilen Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu neticesinde yaşamını yitirdi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T21:52+0300
2022-07-18T21:52+0300
2022-07-18T22:20+0300
süleyman soylu
kuzen
öldü
silahlı saldırı
türkiye
sefa dönmez
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni 59 yaşındaki Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.Fatih U. ile Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.Of Kaymakamlığı, Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirten bir açıklama yaptı.
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süleyman soylu, kuzen, öldü, silahlı saldırı, sefa dönmez
İçişleri Bakanı Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:52 18.07.2022 (güncellendi: 22:20 18.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni olduğu belirtilen Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu neticesinde yaşamını yitirdi. Fatih U. adlı saldırgan ise gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni 59 yaşındaki Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Fatih U. ile Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Of Kaymakamlığı, Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirten bir açıklama yaptı.