https://tr.sputniknews.com/20220718/iran-acikladi-kovid-19da-7nci-dalgayi-yasiyoruz-1058817746.html

İran açıkladı: Kovid-19’da 7’nci dalgayı yaşıyoruz

İran açıkladı: Kovid-19’da 7’nci dalgayı yaşıyoruz

İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T01:51+0300

2022-07-18T01:51+0300

2022-07-18T01:57+0300

koronavirüs

iran

koronavirüs

kovid-19

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Kovid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu. Son 24 saatte 5 bin 751 vaka İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İran’da Kovid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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iran, koronavirüs, kovid-19