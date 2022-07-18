https://tr.sputniknews.com/20220718/iran-acikladi-kovid-19da-7nci-dalgayi-yasiyoruz-1058817746.html
İran açıkladı: Kovid-19’da 7’nci dalgayı yaşıyoruz
İran açıkladı: Kovid-19’da 7’nci dalgayı yaşıyoruz
İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T01:51+0300
2022-07-18T01:51+0300
2022-07-18T01:57+0300
koronavirüs
iran
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044032255_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_057aeef54eb84eceeb1d0c31310cc771.jpg
Kovid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu. Son 24 saatte 5 bin 751 vaka İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İran’da Kovid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044032255_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d37fbeabfd9b781484d3e32045e17108.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, koronavirüs, kovid-19
İran açıkladı: Kovid-19’da 7’nci dalgayı yaşıyoruz
01:51 18.07.2022 (güncellendi: 01:57 18.07.2022) Abone ol
İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını açıkladı.
Kovid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran’da Kovid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.
Son 24 saatte 5 bin 751 vaka
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İran’da Kovid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.