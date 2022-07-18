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https://tr.sputniknews.com/20220718/josef-de-souza-dizinden-ameliyat-olacak-1058847525.html
Josef de Souza dizinden ameliyat olacak
Josef de Souza dizinden ameliyat olacak
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağı açıklandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T20:52+0300
2022-07-18T20:52+0300
spor
josef de souza
beşiktaş
sakatlık
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Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
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josef de souza, beşiktaş, sakatlık

Josef de Souza dizinden ameliyat olacak

20:52 18.07.2022
© İHA Josef de Souza
 Josef de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
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Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağı açıklandı.
Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
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