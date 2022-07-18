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Kadıköy'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi
Kadıköy’de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T15:14+0300
2022-07-18T15:20+0300
ağaç
türkiye
kadıköy
kaza
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Kadıköy’de Erenköy Ömerpaşa Sokak’ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.Araç sürücüsü Barış Geyik, "Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220519/kadikoyde-siddetli-ruzgara-dayanamayan-agac-binanin-ustune-devrildi-1056505345.html
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ağaç, kadıköy, kaza

Kadıköy'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

15:14 18.07.2022 (güncellendi: 15:20 18.07.2022)
© DHAKadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrilen ağaç
Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrilen ağaç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Kadıköy’de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kadıköy’de Erenköy Ömerpaşa Sokak’ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.
Araç sürücüsü Barış Geyik, "Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu.
Kadıköy'de devrilen ağaç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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