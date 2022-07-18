https://tr.sputniknews.com/20220718/kaftancioglu-icisleri-bakanligi-papatya-falina-cevirdigi-koruma-tahsisini-kaldirmis-yine-1058822962.html
Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine
Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tarafından koruma tahsisinin yeniden kaldırıldığını duyurdu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T10:16+0300
2022-07-18T10:16+0300
2022-07-18T10:21+0300
politika
canan kaftancıoğlu
koruma
chp
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/26/1041922606_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2d61ac997208c25678342834c200c485.jpg
Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine:) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı da getirilmişti.2019'da Kaftancıoğlu'na verilen koruma polisleri geri çekilmiş, daha sonra tekrar tahsis edilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/26/1041922606_165:0:914:562_1920x0_80_0_0_5923e578f4db93e25b741ba7cf0a08ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
canan kaftancıoğlu, koruma, chp, twitter
Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine
10:16 18.07.2022 (güncellendi: 10:21 18.07.2022) Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tarafından koruma tahsisinin yeniden kaldırıldığını duyurdu.
Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine:) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!" ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı
.
Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı da getirilmişti.
2019'da Kaftancıoğlu'na verilen koruma polisleri geri çekilmiş, daha sonra tekrar tahsis edilmişti.