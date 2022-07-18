https://tr.sputniknews.com/20220718/kaftancioglu-icisleri-bakanligi-papatya-falina-cevirdigi-koruma-tahsisini-kaldirmis-yine-1058822962.html

Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine

Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tarafından koruma tahsisinin yeniden kaldırıldığını duyurdu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T10:16+0300

2022-07-18T10:16+0300

2022-07-18T10:21+0300

politika

canan kaftancıoğlu

koruma

chp

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Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine:) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs’ta onamıştı. Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı da getirilmişti.2019'da Kaftancıoğlu'na verilen koruma polisleri geri çekilmiş, daha sonra tekrar tahsis edilmişti.

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canan kaftancıoğlu, koruma, chp, twitter