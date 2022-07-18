https://tr.sputniknews.com/20220718/karin-agrisi-sikayetiyle-hastaneye-giden-kisinin-midesinden-158-parca-metal-cikti-1058826362.html

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin midesinden 158 parça metal çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin midesinden 158 parça metal çıktı

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, acil ameliyata alındı. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu sebeple metal yuttuğu belirlenen kadının... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T13:03+0300

2022-07-18T13:03+0300

2022-07-18T13:03+0300

yaşam

van

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Van'da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu ediliyor.Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini belirtti. Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimler de tespit ettiklerini ifade eden Dr. Tekeş, "Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Arkadaşlarımız ise raporda tel yuttuğunu bildirildi. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı" dedi.

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