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Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı
Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı
Konya'nın Kayacık ve Tatlıcak Mahallelerine bırakılan asit dolu varillerin sızması sebebiyle 20 küçükbaş hayvan ayağından yaralandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlada çok sayıda kimyasal varilin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.Varillerin içinden dökülen kimyasal maddelerin temas ettiği 20 küçükbaş hayvanın ayağından ağır şekilde yaralandıkları bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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konya, varil, asit

Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı

20:13 18.07.2022
© AAKonya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı
Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Konya'nın Kayacık ve Tatlıcak Mahallelerine bırakılan asit dolu varillerin sızması sebebiyle 20 küçükbaş hayvan ayağından yaralandı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlada çok sayıda kimyasal varilin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.
Varillerin içinden dökülen kimyasal maddelerin temas ettiği 20 küçükbaş hayvanın ayağından ağır şekilde yaralandıkları bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekiplerimiz incelemelerini yapmak üzere olay yerine ivedilikle intikal etmişlerdir. KBRN ekiplerimizin Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan kimyasal varillerde yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucunda sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar tespit edilmiştir. AFAD koordinasyonunda kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiş ve kimyasallar bertaraf edilene kadar Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınması sağlanmıştır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz."​​​​​​​
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