https://tr.sputniknews.com/20220718/kremlin-putin-erdogan-ve-reisiyle-yarinki-gorusmelerinde-sicak-noktalarda-yasananlari-ele-alacak-1058831272.html
Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi'yle yarınki görüşmelerinde sıcak noktalarda yaşananları ele alacak
Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi'yle yarınki görüşmelerinde sıcak noktalarda yaşananları ele alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:46+0300
2022-07-18T13:46+0300
2022-07-18T13:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kremlin
iran
recep tayyip erdoğan
ibrahim reisi
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı’nın İran’ın başkenti Tahran’a yarın gerçekleştireceği ziyaretin başlıca amacının, Suriye konulu Astana üçlüsü görüşmelerine katılmak olduğunu söyledi.Peskov, Rusya, Türkiye ve İran’ı içeren bu görüşme formatının, Suriye’de barış sağlanmasına gerçek manada yardımcı olan tek uluslararası format olduğunu kaydetti.Putin’in Tahran’da ayrıca, Reisi ve Erdoğan’la ikili olarak ayrı görüşmelerinin de olacağını belirten Peskov, görüşmeler esnasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ve ülkeler arasındaki siyasal diyaloğun ele alınacağını söyledi.Söz konusu ikili görüşmelerde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını kaydeden Peskov, “Çevremizde, çözülmeleri için işbirliği yapmamızı gerektiren çok sayıda sıcak bölgesel sorun bulunuyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, bir soru üstüne de Rusya ile İran arasındaki ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamayı bırakabileceklerini belirterek şöyle devam etti: “Geçen yıl ülkelerimizin ticaret hacmi 4 milyar doları biraz geçmişti. Gerçi belki de ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamak doğru olmayabilir. Bankacılık ve finans alanlarındaki işbirliğimiz arttıkça, zamanla bunu dolar üstünden hesaplama uygulamasını da bırakabiliriz.”Rusya Devlet Başkanı Putin yarın Tahran’da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220717/erdogan-irana-gidiyor-putin-ve-reisiyle-gorusecek-1058810089.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, görüşme
Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi'yle yarınki görüşmelerinde sıcak noktalarda yaşananları ele alacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananları ele alacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı’nın İran’ın başkenti Tahran’a yarın gerçekleştireceği ziyaretin başlıca amacının, Suriye konulu Astana üçlüsü görüşmelerine katılmak olduğunu söyledi.
Peskov, Rusya, Türkiye ve İran’ı içeren bu görüşme formatının, Suriye’de barış sağlanmasına gerçek manada yardımcı olan tek uluslararası format olduğunu kaydetti.
Putin’in Tahran’da ayrıca, Reisi ve Erdoğan’la ikili olarak ayrı görüşmelerinin de olacağını belirten Peskov, görüşmeler esnasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ve ülkeler arasındaki siyasal diyaloğun ele alınacağını söyledi.
Söz konusu ikili görüşmelerde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını kaydeden Peskov, “Çevremizde, çözülmeleri için işbirliği yapmamızı gerektiren çok sayıda sıcak bölgesel sorun bulunuyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü, bir soru üstüne de Rusya ile İran arasındaki ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamayı bırakabileceklerini belirterek şöyle devam etti: “Geçen yıl ülkelerimizin ticaret hacmi 4 milyar doları biraz geçmişti. Gerçi belki de ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamak doğru olmayabilir. Bankacılık ve finans alanlarındaki işbirliğimiz arttıkça, zamanla bunu dolar üstünden hesaplama uygulamasını da bırakabiliriz.”
Rusya Devlet Başkanı Putin yarın Tahran’da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelecek.