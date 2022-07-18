https://tr.sputniknews.com/20220718/kremlin-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyon-tum-hedeflere-ulasildiginda-bitecek-1058824451.html

Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri operasyon tüm hedeflere ulaşıldığında bitecek

Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri operasyon tüm hedeflere ulaşıldığında bitecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ne zaman biteceğine dair net bir programı olmadığını, operasyonun tüm hedeflere... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:29+0300

2022-07-18T11:29+0300

2022-07-18T11:30+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

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Rossiya-24’e konuşan Peskov, “Özel askeri operasyonun tüm hedeflere ulaşıldıktan sonra sona ereceğine dair hiçbir kuşkumuz yok. Net bir zaman çizelgesi yok, önemli olan operasyonun etkin olması” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine atıfta bulunan Peskov, Rus ordusuna siviller arasında can kayıplarının önlenmesi ve sivil altyapılara zarar verilmemesi yönünde net talimat verildiğini kaydetti.Peskov, “Rus Silahlı Kuvvetleri çok dikkatli çalışıyor, yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor ve sivil altyapılara saldırı gerçekleştirmiyor. Bunu maalesef Ukrayna tarafı, özellikle de aşırı milliyetçi tabur ve birimler için söyleyemiyoruz, onlar hiçbir şeyden kaçınmıyor” dedi.‘Öldürmeyen acı güçlendirir, yaptırımlar bağımsızlığımız için ödediğimiz bedel’Röportajını Putin’in Tahran ziyareti öncesinde veren Peskov, Tahran gibi Moskova’nın da daha Sovyet döneminden bu yana yaptırımlara alışkın olduğunu, yaptırım sayısının artık binlerle ölçülemeyeceğini ifade etti.Peskov, “Ama galiba bu hem ülkemizin hem de İran'ın bağımsızlığı ve egemenliği için ödediği bir bedel. Rusya’da bir söz var, derler ki; öldürmeyen acı güçlendirir” dedi.Kremlin Sözcüsü, İran’ın da, halkının refah düzeyinin artırılması ve gelişimi bakımından yaptırımlara iyi şekilde adapte olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220718/borrellden-avrupalilara-rusyaya-karsi-yaptirimlarin-etkisini-bekleme-cagrisi-1058817034.html

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kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov