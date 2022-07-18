https://tr.sputniknews.com/20220718/kutahyada-3-bin-300-yillik-muhur-ve-hancer-bulundu-1058851885.html
Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:44+0300
2022-07-18T22:44+0300
2022-07-18T22:44+0300
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kütahya
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hançer
kazı
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keşif
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Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı' statüsünde yürütülüyor.BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/dunyada-esi-bulunmayan-3-bin-300-yillik-savasci-migferi-corumda-bulundu-1058804255.html
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kütahya, mühür, hançer, kazı, arkeolojik kazı, keşif
Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
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Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.
Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı' statüsünde yürütülüyor.
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.
Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.