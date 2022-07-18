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Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:44+0300
2022-07-18T22:44+0300
yaşam
kütahya
mühür
hançer
kazı
arkeolojik kazı
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Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı' statüsünde yürütülüyor.BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/dunyada-esi-bulunmayan-3-bin-300-yillik-savasci-migferi-corumda-bulundu-1058804255.html
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kütahya, mühür, hançer, kazı, arkeolojik kazı, keşif

Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu

22:44 18.07.2022
© AAKütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu
Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.
Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı' statüsünde yürütülüyor.
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.
Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.
Dünyada eşi bulunmayan 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferi Çorum'da bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
YAŞAM
Dünyada eşi bulunmayan 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferi Çorum'da bulundu
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