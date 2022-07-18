https://tr.sputniknews.com/20220718/kutahyada-3-bin-300-yillik-muhur-ve-hancer-bulundu-1058851885.html

Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:44+0300

2022-07-18T22:44+0300

2022-07-18T22:44+0300

yaşam

kütahya

mühür

hançer

kazı

arkeolojik kazı

keşif

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Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı' statüsünde yürütülüyor.BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220717/dunyada-esi-bulunmayan-3-bin-300-yillik-savasci-migferi-corumda-bulundu-1058804255.html

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kütahya, mühür, hançer, kazı, arkeolojik kazı, keşif