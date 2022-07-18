https://tr.sputniknews.com/20220718/kyk-borclari-kararinin-ardindan-kilicdaroglu-eyt-loading-1058843733.html
KYK borçları kararının ardından Kılıçdaroğlu: EYT loading...
KYK borçları kararının ardından Kılıçdaroğlu: EYT loading...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından konuyu ilk gündeme getiren isim olan CHP Genel Başkanı Kemal... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:15+0300
2022-07-18T19:15+0300
2022-07-18T19:15+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
eyt
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Sosyal medyada konuyu ilk olarak gündeme getiren ve “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu trend listesine girdi.Daha sonra bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'EYT' ifadeleriyle birlikte 'loading' yazılı görsel paylaştı. İngilizce 'yükleniyor' anlamına gelen loading ifadesiyle Kılıçdaroğlu, sıradaki hedeflerini Emeklilikte Yaşa Takılanlar olduğunu ima etmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html
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kemal kılıçdaroğlu, eyt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
KYK borçları kararının ardından Kılıçdaroğlu: EYT loading...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından konuyu ilk gündeme getiren isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıradaki hedefinin EYT olduğunu ima ederek bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Sosyal medyada konuyu ilk olarak gündeme getiren ve “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu trend listesine girdi.
Daha sonra bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'EYT' ifadeleriyle birlikte 'loading' yazılı görsel paylaştı. İngilizce 'yükleniyor' anlamına gelen loading ifadesiyle Kılıçdaroğlu, sıradaki hedeflerini Emeklilikte Yaşa Takılanlar olduğunu ima etmiş oldu.