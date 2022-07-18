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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/lavrov-nato-egitmenleri-ukrayna-ordusunun-sahadaki-eylemlerini-yonetiyor-olabilir-1058825869.html
Lavrov: NATO eğitmenleri, Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabilir
Lavrov: NATO eğitmenleri, Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’lu eğitmenlerin Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabileceğini söyledi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:01+0300
2022-07-18T12:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
sergey lavrov
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İzvestiya için bir makale kaleme alan Lavrov, “Görünüşe göre, NATO’dan eğitmenler ve çoklu roketatar sistemi uzmanları, Ukrayna ordusu ve ulusal taburların ‘karadaki’ eylemlerini doğrudan yönetiyor” ifadelerini kullandı.Lavrov, Avrupa’da, bu tür eylemlerin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin farkında olan, sorumluluk sahibi politikacıların kalmış olmasını umduğunu kaydetti.Rusya ordusu ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin birliklerinin Ukrayna’daki operasyon kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Lavrov, hedeflerinin Ruslara yönelik bariz ayrımcılığa ve soykırıma son verilmesi, ayrıca ABD ve ‘uydularının’ yıllardır Ukrayna topraklarında Rusya’nın güvenliğine karşı yarattığı doğrudan tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.Lavrov, şavaş meydanında mağlup olan Kiev rejimi ve onun Batılı idarecilerinin uluslararası toplumun gözünde Rusya’yı şeytanlaştırmak için kanlı provokasyonlardan kaçınmadığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/almanya-basbakani-scholz-gercek-olan-emperyalizmin-avrupaya-geri-dondugudur-1058822091.html
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rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov

Lavrov: NATO eğitmenleri, Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabilir

12:01 18.07.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’lu eğitmenlerin Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabileceğini söyledi.
İzvestiya için bir makale kaleme alan Lavrov, “Görünüşe göre, NATO’dan eğitmenler ve çoklu roketatar sistemi uzmanları, Ukrayna ordusu ve ulusal taburların ‘karadaki’ eylemlerini doğrudan yönetiyor” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Avrupa’da, bu tür eylemlerin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin farkında olan, sorumluluk sahibi politikacıların kalmış olmasını umduğunu kaydetti.
Rusya ordusu ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin birliklerinin Ukrayna’daki operasyon kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Lavrov, hedeflerinin Ruslara yönelik bariz ayrımcılığa ve soykırıma son verilmesi, ayrıca ABD ve ‘uydularının’ yıllardır Ukrayna topraklarında Rusya’nın güvenliğine karşı yarattığı doğrudan tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.
Lavrov, şavaş meydanında mağlup olan Kiev rejimi ve onun Batılı idarecilerinin uluslararası toplumun gözünde Rusya’yı şeytanlaştırmak için kanlı provokasyonlardan kaçınmadığını da sözlerine ekledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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