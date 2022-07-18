https://tr.sputniknews.com/20220718/lavrov-nato-egitmenleri-ukrayna-ordusunun-sahadaki-eylemlerini-yonetiyor-olabilir-1058825869.html

Lavrov: NATO eğitmenleri, Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabilir

Lavrov: NATO eğitmenleri, Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’lu eğitmenlerin Ukrayna ordusunun sahadaki eylemlerini yönetiyor olabileceğini söyledi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T12:01+0300

2022-07-18T12:01+0300

2022-07-18T12:01+0300

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sergey lavrov

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İzvestiya için bir makale kaleme alan Lavrov, “Görünüşe göre, NATO’dan eğitmenler ve çoklu roketatar sistemi uzmanları, Ukrayna ordusu ve ulusal taburların ‘karadaki’ eylemlerini doğrudan yönetiyor” ifadelerini kullandı.Lavrov, Avrupa’da, bu tür eylemlerin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin farkında olan, sorumluluk sahibi politikacıların kalmış olmasını umduğunu kaydetti.Rusya ordusu ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin birliklerinin Ukrayna’daki operasyon kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Lavrov, hedeflerinin Ruslara yönelik bariz ayrımcılığa ve soykırıma son verilmesi, ayrıca ABD ve ‘uydularının’ yıllardır Ukrayna topraklarında Rusya’nın güvenliğine karşı yarattığı doğrudan tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.Lavrov, şavaş meydanında mağlup olan Kiev rejimi ve onun Batılı idarecilerinin uluslararası toplumun gözünde Rusya’yı şeytanlaştırmak için kanlı provokasyonlardan kaçınmadığını da sözlerine ekledi.

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