https://tr.sputniknews.com/20220718/mbaye-diagne-resmen-fatih-karagumrukte-1058853004.html

Mbaye Diagne resmen Fatih Karagümrük’te

Mbaye Diagne resmen Fatih Karagümrük’te

VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:12+0300

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spor

mbaye diagne

galatasaray

futbol

fatih karagümrük spor

fatih karagümrük

transfer

sözleşme

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Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Karagümrük’ten yapılan açıklamada, “Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık” denildi.Diagne'ye veda mesajı yayınlayan Galatasaray ise “Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne” ifadelerine yer verdi.Senegalli forvet, kariyeri boyunca Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20220207/galatasaray-diagnenin-sozlesmesini-feshetti-1053550072.html

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