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Mbaye Diagne resmen Fatih Karagümrük’te
Mbaye Diagne resmen Fatih Karagümrük’te
VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-18T23:12+0300
spor
mbaye diagne
galatasaray
futbol
fatih karagümrük spor
fatih karagümrük
transfer
sözleşme
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Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Karagümrük’ten yapılan açıklamada, “Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık” denildi.Diagne'ye veda mesajı yayınlayan Galatasaray ise “Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne” ifadelerine yer verdi.Senegalli forvet, kariyeri boyunca Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/galatasaray-diagnenin-sozlesmesini-feshetti-1053550072.html
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mbaye diagne, galatasaray, futbol, fatih karagümrük spor, fatih karagümrük, transfer, sözleşme

Mbaye Diagne resmen Fatih Karagümrük’te

23:12 18.07.2022
© Fotoğraf : VavaCars Fatih Karagümrük Mbaye Diagne
Mbaye Diagne - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Fotoğraf : VavaCars Fatih Karagümrük
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VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Karagümrük’ten yapılan açıklamada, “Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık” denildi.
Diagne'ye veda mesajı yayınlayan Galatasaray ise “Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne” ifadelerine yer verdi.
Senegalli forvet, kariyeri boyunca Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı.
Mbaye Diagne - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
SPOR
Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti
7 Şubat, 11:25
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