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https://tr.sputniknews.com/20220718/meksikada-estelle-kasirgasi-alarmi-4-metre-yuksekliginde-dalgalara-neden-olmasi-bekleniyor-1058815604.html
Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı: 4 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor
Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı: 4 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor
Büyük Okyanus kıyılarında oluşan ve dün gece kategori 1 seviyesine yükselen Estelle Kasırgası’nın Meksika’ya yoğun yağış getireceği ve sel ile toprak... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T00:00+0300
2022-07-18T00:00+0300
dünya
meksika
kasırga
uyarı
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Büyük Okyanus kıyılarında oluşan ve dün gece kategori 1 seviyesine yükselen Estelle Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru yaklaşıyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Estelle Kasırgası’nın ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki 6 eyalette sağanak yağış, şiddetli rüzgar, dolu ve yıldırımlara neden olacağı ifade edilerek, kasırganın akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği bildirildi.Ulusal Meteoroloji Servisi, Estelle Kasırgası’nın ayrıca ülkenin diğer kesimlerinde de yoğun yağışlara ve hava sıcaklığında düşüşe neden olacağı belirtti. Yetkililer oluşabilecek felaketler sebebiyle vatandaşlara dikkatli olma uyarısı yaparken resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye etti.Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Estelle Kasırgası’nın kısa süre içerisinde kategori 3 seviyesine kadar ulaşarak saatte 165 kilometre hıza varan rüzgar ile birlikte önümüzdeki bir kaç gün boyunca ülkenin batısındaki Guerrero, Michoacan, Colima, Jalisco, Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olacağı aktarıldı. Kasırganın Büyük Okyanus kıyılarında ise 4 metre yüksekliğe varan dalgalara neden olacağı tahmin ediliyor.Saatte 19 kilometre hızla ilerliyorEstelle Kasırgası’nın saatte 19 kilometre hızla Büyük Okyanus üzerinde kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam edeceği ve kasırga merkezinin ülke topraklarına ulaşmasının beklenmediği ifade edildi. Öte yandan Meksika’da 30 Mayıs 2022 tarihinde Oaxaca eyaleti kıyılarında karaya ulaşarak bölgede sel ve toprak kaymalarına yol açan Agatha Kasırgası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi ise kaybolmuştu.
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meksika, kasırga, uyarı

Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı: 4 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor

00:00 18.07.2022
© EPA / Luis VillalobosMeksika - kasırga
Meksika - kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© EPA / Luis Villalobos
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Büyük Okyanus kıyılarında oluşan ve dün gece kategori 1 seviyesine yükselen Estelle Kasırgası’nın Meksika’ya yoğun yağış getireceği ve sel ile toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.
Büyük Okyanus kıyılarında oluşan ve dün gece kategori 1 seviyesine yükselen Estelle Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru yaklaşıyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Estelle Kasırgası’nın ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki 6 eyalette sağanak yağış, şiddetli rüzgar, dolu ve yıldırımlara neden olacağı ifade edilerek, kasırganın akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği bildirildi.
Ulusal Meteoroloji Servisi, Estelle Kasırgası’nın ayrıca ülkenin diğer kesimlerinde de yoğun yağışlara ve hava sıcaklığında düşüşe neden olacağı belirtti. Yetkililer oluşabilecek felaketler sebebiyle vatandaşlara dikkatli olma uyarısı yaparken resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye etti.
Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Estelle Kasırgası’nın kısa süre içerisinde kategori 3 seviyesine kadar ulaşarak saatte 165 kilometre hıza varan rüzgar ile birlikte önümüzdeki bir kaç gün boyunca ülkenin batısındaki Guerrero, Michoacan, Colima, Jalisco, Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olacağı aktarıldı. Kasırganın Büyük Okyanus kıyılarında ise 4 metre yüksekliğe varan dalgalara neden olacağı tahmin ediliyor.

Saatte 19 kilometre hızla ilerliyor

Estelle Kasırgası’nın saatte 19 kilometre hızla Büyük Okyanus üzerinde kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam edeceği ve kasırga merkezinin ülke topraklarına ulaşmasının beklenmediği ifade edildi. Öte yandan Meksika’da 30 Mayıs 2022 tarihinde Oaxaca eyaleti kıyılarında karaya ulaşarak bölgede sel ve toprak kaymalarına yol açan Agatha Kasırgası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi ise kaybolmuştu.
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