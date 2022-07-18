https://tr.sputniknews.com/20220718/merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1058852793.html
Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:05+0300
2022-07-18T23:05+0300
2022-07-18T23:05+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
görev
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda oluşan görev dağılımı şöyle:Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge SorumlusuAhmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge SorumlusuBülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu SorumlusuAytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK BaşkanıBaki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusuİsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal SorumlusuAynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler SorumlusuRecep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi
https://tr.sputniknews.com/20220708/tff-yeni-mhk-baskanini-acikladi-1058467281.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk), görev
Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda oluşan görev dağılımı şöyle:
Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)
Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi