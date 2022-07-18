https://tr.sputniknews.com/20220718/merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1058852793.html

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:05+0300

2022-07-18T23:05+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

görev

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda oluşan görev dağılımı şöyle:Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge SorumlusuAhmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge SorumlusuBülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu SorumlusuAytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK BaşkanıBaki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusuİsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal SorumlusuAynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler SorumlusuRecep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

https://tr.sputniknews.com/20220708/tff-yeni-mhk-baskanini-acikladi-1058467281.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk), görev