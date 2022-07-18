https://tr.sputniknews.com/20220718/meteorolojiden-11-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1058825988.html

Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T12:07+0300

2022-07-18T12:07+0300

2022-07-18T12:07+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji

sağanak

uyarı

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarının verildiği iller şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220718/afaddan-iki-bolge-icin-firtina-uyarisi-1058820203.html

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türkiye, meteoroloji, sağanak, uyarı, fırtına