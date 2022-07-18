https://tr.sputniknews.com/20220718/meteorolojiden-11-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1058825988.html
Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:07+0300
2022-07-18T12:07+0300
2022-07-18T12:07+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji
sağanak
uyarı
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarının verildiği iller şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220718/afaddan-iki-bolge-icin-firtina-uyarisi-1058820203.html
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türkiye, meteoroloji, sağanak, uyarı, fırtına
Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.
Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sarı kodlu uyarının verildiği iller şöyle:
Samsun, Trabzon, Yalova, İstanbul, Ordu, Manisa, İzmir Giresun, Çanakkale, Bursa, Balıkesir.