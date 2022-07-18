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Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
meteoroloji
sağanak
uyarı
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarının verildiği iller şöyle:
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türkiye, meteoroloji, sağanak, uyarı, fırtına

Meteoroloji'den 11 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

12:07 18.07.2022
© AAAFAD'dan 5 il için sel uyarısı
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.
Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sarı kodlu uyarının verildiği iller şöyle:
Samsun, Trabzon, Yalova, İstanbul, Ordu, Manisa, İzmir Giresun, Çanakkale, Bursa, Balıkesir.
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
TÜRKİYE
AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı
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