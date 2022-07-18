Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220718/muhafazakar-parti-adaylarinin-ikinci-tv-tartismasinin-icsavasa-donmesinin-ardindan-ucuncusu-iptal-1058843777.html
Muhafazakar Parti adaylarının ikinci TV tartışmasının içsavaşa dönmesinin ardından üçüncüsü iptal
Muhafazakar Parti adaylarının ikinci TV tartışmasının içsavaşa dönmesinin ardından üçüncüsü iptal
Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasıyla başlayan parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışının... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:19+0300
2022-07-18T19:19+0300
dünya
muhafazakar parti
britanya
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058784590_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_fa0f256670d40fe28decdbbe69d5c13d.jpg
Muhafazakar Parti liderlik yarışında geriye kalan 5 aday olan Rishi Sunak, Liz Truss, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ve Tom Tugendhat'in salı gecesi üçüncü münazara için kameraların karşısına geçmesi gerekiyordu, ancak eski Maliye Bakanı Sunak ile Dışişleri Bakanı Truss çekildiklerini duyurdu. Münazarayı düzenleme sırası gelen Sky News kanalı, "Muhafazakar Partili milletvekillerinin münazaraların parti içi anlaşmazlık ve çatlakları gözler önüne sererek Muhafazakar Parti'nin imajına verdiği zarardan endişe duyduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.Daha önce cuma gecesi Channel 4 ve pazar gecesi ITV kanallarının yayımladığı ilk iki münazaraya hayat pahalılığı kriziyle baş etmek için vergileri indirip indirmeme tartışması damga vurdu. İkincisinde kabinede çalışma arkadaşı olmuş isimlerin birbirlerinin kişiliklerini ve önerilerini çok sert dille eleştirmesi, "Liderlik münazarası Muhafazakar Parti için felakete dönüştü" yorumlarını beraberinde getirdi. Özellikle Truss'ın Liberal Demokrat Parti'den Muhafazakar Parti'ye geçmesi, AB'de kalma yanlısıyken Brexit destekçisi kesilmesi gibi U dönüşlerine dikkat çeken Sunak'ın vergi indirimini savundukları için Truss ile Mordaunt'u 'sosyalistlikle suçlaması', tartışmanın doruk noktasını oluşturdu. Truss da Sunak'ı son 70 yılın en yüksek vergilerini dayatarak stagflasyon tehlikesi yaratmakla suçladı. Badenoch ise Mordaunt'un trans haklarıyla ilgili tutumunu sorguladı.'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu'ConservativeHome web sitesinden Paul Goodman, münazara için 'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu' benzetmesini yaparak niye böyle bir şey ihtiyaç duyulduğunu sorguladı. Adayların hizmet ettikleri ya da destekledikleri hükümetin sicilini kamuoyunda eleştirmeyi neden kabul ettiği sorusunu yönelten Goodman, "Milletvekilleri ile aktivistler, adayların birbirine ..k atmasını dehşet içinde izlemiş olmalı" diye yazdı. 'Fikirsiz ve amaçsız bir parti'BoJo'nun 5 Eylül'de yeni Muhafazakar Parti liderinin seçilmesini beklemeden çekip gitmesini isteyen anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, adayların münazaradan çekilmesini, 'partinin fikirsiz ve amaçsız kaldığının işareti' diye değerlendirdi. Starmer, "Başbakan olmak isteyip TV münazarasından çekilmek pek de kendine güven göstergesi sayılmaz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/muhafazakar-parti-adaylari-tvde-birbirlerine-bicaklari-cekti-turkiye-yalanlari-tartismaya-acildi-1058831063.html
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058784590_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_4dccf339c1386515e430e6c443965ba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhafazakar parti, britanya, ingiltere

Muhafazakar Parti adaylarının ikinci TV tartışmasının içsavaşa dönmesinin ardından üçüncüsü iptal

19:19 18.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
Abone olTelegram
Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasıyla başlayan parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışının adaylarının ikinci canlı TV münazarasında birbirleriyle fena kapışmasının ardından üçüncü münazara iptal oldu.
Muhafazakar Parti liderlik yarışında geriye kalan 5 aday olan Rishi Sunak, Liz Truss, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ve Tom Tugendhat'in salı gecesi üçüncü münazara için kameraların karşısına geçmesi gerekiyordu, ancak eski Maliye Bakanı Sunak ile Dışişleri Bakanı Truss çekildiklerini duyurdu.
Münazarayı düzenleme sırası gelen Sky News kanalı, "Muhafazakar Partili milletvekillerinin münazaraların parti içi anlaşmazlık ve çatlakları gözler önüne sererek Muhafazakar Parti'nin imajına verdiği zarardan endişe duyduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.
Daha önce cuma gecesi Channel 4 ve pazar gecesi ITV kanallarının yayımladığı ilk iki münazaraya hayat pahalılığı kriziyle baş etmek için vergileri indirip indirmeme tartışması damga vurdu. İkincisinde kabinede çalışma arkadaşı olmuş isimlerin birbirlerinin kişiliklerini ve önerilerini çok sert dille eleştirmesi, "Liderlik münazarası Muhafazakar Parti için felakete dönüştü" yorumlarını beraberinde getirdi.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
DÜNYA
Muhafazakar Parti adayları TV'de birbirine bıçakları çekti: Türkiye yalanları yine tartışmaya açıldı
13:44
Özellikle Truss'ın Liberal Demokrat Parti'den Muhafazakar Parti'ye geçmesi, AB'de kalma yanlısıyken Brexit destekçisi kesilmesi gibi U dönüşlerine dikkat çeken Sunak'ın vergi indirimini savundukları için Truss ile Mordaunt'u 'sosyalistlikle suçlaması', tartışmanın doruk noktasını oluşturdu. Truss da Sunak'ı son 70 yılın en yüksek vergilerini dayatarak stagflasyon tehlikesi yaratmakla suçladı. Badenoch ise Mordaunt'un trans haklarıyla ilgili tutumunu sorguladı.

'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu'

ConservativeHome web sitesinden Paul Goodman, münazara için 'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu' benzetmesini yaparak niye böyle bir şey ihtiyaç duyulduğunu sorguladı.
Adayların hizmet ettikleri ya da destekledikleri hükümetin sicilini kamuoyunda eleştirmeyi neden kabul ettiği sorusunu yönelten Goodman, "Milletvekilleri ile aktivistler, adayların birbirine ..k atmasını dehşet içinde izlemiş olmalı" diye yazdı.

'Fikirsiz ve amaçsız bir parti'

BoJo'nun 5 Eylül'de yeni Muhafazakar Parti liderinin seçilmesini beklemeden çekip gitmesini isteyen anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, adayların münazaradan çekilmesini, 'partinin fikirsiz ve amaçsız kaldığının işareti' diye değerlendirdi. Starmer, "Başbakan olmak isteyip TV münazarasından çekilmek pek de kendine güven göstergesi sayılmaz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала