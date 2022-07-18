https://tr.sputniknews.com/20220718/muhafazakar-parti-adaylarinin-ikinci-tv-tartismasinin-icsavasa-donmesinin-ardindan-ucuncusu-iptal-1058843777.html

Muhafazakar Parti adaylarının ikinci TV tartışmasının içsavaşa dönmesinin ardından üçüncüsü iptal

Muhafazakar Parti adaylarının ikinci TV tartışmasının içsavaşa dönmesinin ardından üçüncüsü iptal

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasıyla başlayan parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışının... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T19:19+0300

2022-07-18T19:19+0300

2022-07-18T19:19+0300

dünya

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ingiltere

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Muhafazakar Parti liderlik yarışında geriye kalan 5 aday olan Rishi Sunak, Liz Truss, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ve Tom Tugendhat'in salı gecesi üçüncü münazara için kameraların karşısına geçmesi gerekiyordu, ancak eski Maliye Bakanı Sunak ile Dışişleri Bakanı Truss çekildiklerini duyurdu. Münazarayı düzenleme sırası gelen Sky News kanalı, "Muhafazakar Partili milletvekillerinin münazaraların parti içi anlaşmazlık ve çatlakları gözler önüne sererek Muhafazakar Parti'nin imajına verdiği zarardan endişe duyduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.Daha önce cuma gecesi Channel 4 ve pazar gecesi ITV kanallarının yayımladığı ilk iki münazaraya hayat pahalılığı kriziyle baş etmek için vergileri indirip indirmeme tartışması damga vurdu. İkincisinde kabinede çalışma arkadaşı olmuş isimlerin birbirlerinin kişiliklerini ve önerilerini çok sert dille eleştirmesi, "Liderlik münazarası Muhafazakar Parti için felakete dönüştü" yorumlarını beraberinde getirdi. Özellikle Truss'ın Liberal Demokrat Parti'den Muhafazakar Parti'ye geçmesi, AB'de kalma yanlısıyken Brexit destekçisi kesilmesi gibi U dönüşlerine dikkat çeken Sunak'ın vergi indirimini savundukları için Truss ile Mordaunt'u 'sosyalistlikle suçlaması', tartışmanın doruk noktasını oluşturdu. Truss da Sunak'ı son 70 yılın en yüksek vergilerini dayatarak stagflasyon tehlikesi yaratmakla suçladı. Badenoch ise Mordaunt'un trans haklarıyla ilgili tutumunu sorguladı.'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu'ConservativeHome web sitesinden Paul Goodman, münazara için 'Açlık Oyunları'nın siyasi versiyonu' benzetmesini yaparak niye böyle bir şey ihtiyaç duyulduğunu sorguladı. Adayların hizmet ettikleri ya da destekledikleri hükümetin sicilini kamuoyunda eleştirmeyi neden kabul ettiği sorusunu yönelten Goodman, "Milletvekilleri ile aktivistler, adayların birbirine ..k atmasını dehşet içinde izlemiş olmalı" diye yazdı. 'Fikirsiz ve amaçsız bir parti'BoJo'nun 5 Eylül'de yeni Muhafazakar Parti liderinin seçilmesini beklemeden çekip gitmesini isteyen anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, adayların münazaradan çekilmesini, 'partinin fikirsiz ve amaçsız kaldığının işareti' diye değerlendirdi. Starmer, "Başbakan olmak isteyip TV münazarasından çekilmek pek de kendine güven göstergesi sayılmaz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220718/muhafazakar-parti-adaylari-tvde-birbirlerine-bicaklari-cekti-turkiye-yalanlari-tartismaya-acildi-1058831063.html

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