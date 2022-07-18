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https://tr.sputniknews.com/20220718/mustafa-sandal-siginmaci-paylasimimin-ardindan-emniyetten-aradilar-1058821658.html
Mustafa Sandal: Sığınmacı paylaşımımın ardından Emniyet'ten aradılar
Mustafa Sandal: Sığınmacı paylaşımımın ardından Emniyet'ten aradılar
Şarkıcı Mustafa Sandal, mültecilerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arandığını duyurdu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T09:15+0300
2022-07-18T09:15+0300
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mustafa sandal
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Mustafa Sandal, Suriyelilerin Konya'da bir çocuğun yüzüne kezzap attığı iddiasında bulunarak olayla ilgili görüntü paylaşmış, “Mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak mutlaka geldiğiniz gibi gideceksiniz!” ifadelerini kullanmıştı. Sandal, söz konusu paylaşımında “Ülkemde mülteci istemiyorum” etiketine de yer vermişti.Mustafa Sandal, paylaşımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arandığını duyurarak, şu açıklamayı yaptı:"Dünkü paylaşımımın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aradılar. Sitemimi ve 'geçici göçmenler'in eve dönme vakti geldiği, yaşanan olaylardan duyduğum rahatsızlığı ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili rahatsızlığımı, attığım tweetteki cümlelerle bizzat ilettim…EGM Siber Suçlar Daire Bşk. Yrd. Sn. Seyit Ahmet Dikici, konuyla ilgilendiklerini, bir sanatçı ve baba olarak duyduğum hassasiyeti anladıklarını, adli sürecin devam ettiğini nazikçe bildirdiler. Ben de yanıt olarak; alakaları için teşekkür ettim ve 'Sizi de o makamlara bu ülke getirdi, beni de sanat dünyasındaki konumuma bu ülke getirdi. Halkımız için daha hassas ve ilgili olmak zorundayız. Görmezden gelmem mümkün değil…' Ben de bu tip olaylarda sizi bizzat arayıp, bir vatandaş olarak bilgi alacağım. Dezenformasyona elbette hayır, ama geçici sığınmacıların vatandaşlarımızı rahatsız edip zarar vermesine de hayır demeye devam edeceğim' dedim…Sn. Dikici, nazikçe hassasiyetime saygı duyduğunu ve emniyet olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Sorunumuzu neden bizzat kendilerine iletmiyorsun diyenlerin gönlü rahat olsun. Herkese sevgiler…"
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mustafa sandal, mülteci

Mustafa Sandal: Sığınmacı paylaşımımın ardından Emniyet'ten aradılar

09:15 18.07.2022
© Fotoğraf : TwitterMustafa Sandal
Mustafa Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Mustafa Sandal, mültecilerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arandığını duyurdu.
Mustafa Sandal, Suriyelilerin Konya'da bir çocuğun yüzüne kezzap attığı iddiasında bulunarak olayla ilgili görüntü paylaşmış, “Mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak mutlaka geldiğiniz gibi gideceksiniz!” ifadelerini kullanmıştı. Sandal, söz konusu paylaşımında “Ülkemde mülteci istemiyorum” etiketine de yer vermişti.
Mustafa Sandal, paylaşımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arandığını duyurarak, şu açıklamayı yaptı:
"Dünkü paylaşımımın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aradılar. Sitemimi ve 'geçici göçmenler'in eve dönme vakti geldiği, yaşanan olaylardan duyduğum rahatsızlığı ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili rahatsızlığımı, attığım tweetteki cümlelerle bizzat ilettim…
EGM Siber Suçlar Daire Bşk. Yrd. Sn. Seyit Ahmet Dikici, konuyla ilgilendiklerini, bir sanatçı ve baba olarak duyduğum hassasiyeti anladıklarını, adli sürecin devam ettiğini nazikçe bildirdiler. Ben de yanıt olarak; alakaları için teşekkür ettim ve 'Sizi de o makamlara bu ülke getirdi, beni de sanat dünyasındaki konumuma bu ülke getirdi. Halkımız için daha hassas ve ilgili olmak zorundayız. Görmezden gelmem mümkün değil…' Ben de bu tip olaylarda sizi bizzat arayıp, bir vatandaş olarak bilgi alacağım. Dezenformasyona elbette hayır, ama geçici sığınmacıların vatandaşlarımızı rahatsız edip zarar vermesine de hayır demeye devam edeceğim' dedim…
Sn. Dikici, nazikçe hassasiyetime saygı duyduğunu ve emniyet olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Sorunumuzu neden bizzat kendilerine iletmiyorsun diyenlerin gönlü rahat olsun. Herkese sevgiler…"
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