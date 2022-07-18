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Mustafa Sarıgül: Öğrencilerin KYK borçları silinsin
Mustafa Sarıgül: Öğrencilerin KYK borçları silinsin
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görüşülecek 5.5 milyar lira tutarındaki KYK kredi borçlarına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T16:43+0300
2022-07-18T16:43+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
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Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Değişim Partisi olarak KYK öğrenim kredisi borçlusu gençlerin sesini her mecrada ve her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:Mustafa Sarıgül, ABD Temsilciler Meclisinin, F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla verilmesi yönündeki kararını da eleştirerek, "ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksa alsın F-16'sını başına çalsın. Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da F-16'mız mı vardı? Kıbrıs'a çıkarma yaparken F-16'mız mı vardı?" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220508/kabine-toplantisi-yarin-yapilacak-1056188588.html
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), kyk

Mustafa Sarıgül: Öğrencilerin KYK borçları silinsin

16:43 18.07.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim Partisi
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görüşülecek 5.5 milyar lira tutarındaki KYK kredi borçlarına ilişkin "Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir" dedi.
Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Değişim Partisi olarak KYK öğrenim kredisi borçlusu gençlerin sesini her mecrada ve her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:
"Bugün inşallah bakanlar kurulunda binlerce gencimiz için önemli bir haberi bekliyoruz. KYK'de okuyan evlatlar Türkiye'nin geleceğidir. İnşallah yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kredi Yurtlar Kurumunun adını Öğrenci Ağırlama Merkezi olarak değiştireceğiz. Burada okuyan evlatların bir tanesi hakkıyla okuduğu zaman o borçların tamamını siler. Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir."
Mustafa Sarıgül, ABD Temsilciler Meclisinin, F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla verilmesi yönündeki kararını da eleştirerek, "ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksa alsın F-16'sını başına çalsın. Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da F-16'mız mı vardı? Kıbrıs'a çıkarma yaparken F-16'mız mı vardı?" ifadesini kullandı.
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