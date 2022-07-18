https://tr.sputniknews.com/20220718/mustafa-sarigul-ogrencilerin-kyk-borclari-silinsin-1058837874.html

Mustafa Sarıgül: Öğrencilerin KYK borçları silinsin

Mustafa Sarıgül: Öğrencilerin KYK borçları silinsin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görüşülecek 5.5 milyar lira tutarındaki KYK kredi borçlarına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:43+0300

2022-07-18T16:43+0300

2022-07-18T16:43+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

kyk

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Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Değişim Partisi olarak KYK öğrenim kredisi borçlusu gençlerin sesini her mecrada ve her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:Mustafa Sarıgül, ABD Temsilciler Meclisinin, F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla verilmesi yönündeki kararını da eleştirerek, "ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksa alsın F-16'sını başına çalsın. Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da F-16'mız mı vardı? Kıbrıs'a çıkarma yaparken F-16'mız mı vardı?" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220508/kabine-toplantisi-yarin-yapilacak-1056188588.html

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), kyk