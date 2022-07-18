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Nargile şişesiyle kafasına vurduğu kızını yaraladı
Nargile şişesiyle kafasına vurduğu kızını yaraladı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T03:39+0300
2022-07-18T03:39+0300
2022-07-18T03:49+0300
kadına şiddet
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İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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kadına şiddet, kocaeli, izmit
Nargile şişesiyle kafasına vurduğu kızını yaraladı
03:39 18.07.2022 (güncellendi: 03:49 18.07.2022) Abone ol
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.
İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.