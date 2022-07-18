https://tr.sputniknews.com/20220718/nargile-sisesiyle-kizinin-kafasina-vurdu--1058818661.html

Nargile şişesiyle kafasına vurduğu kızını yaraladı

Nargile şişesiyle kafasına vurduğu kızını yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T03:39+0300

2022-07-18T03:39+0300

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kadına şiddet

kocaeli

türkiye

izmit

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İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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kadına şiddet, kocaeli, izmit